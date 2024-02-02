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ليس المنسف.. الاتحاد الآسيوي يعلق أخيرا على طرد لاعب العراق

دبي - العربية.نت
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بعد حالة الجدل التي سادت خلال الأيام الماضية بين العراقيين والأردنيين على مواقع التواصل، إثر مباراة دور الـ16 بين العراق والأردن، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، دخل الاتحاد الآسيوي رسميا على الخط ليقطع الشك باليقين.

وكشف في بيان نشره على موقع الرسمي مساء أمس الخميس أنه تلقّى العديد من الاستفسارات حول صحة قرار الحكم علي رضا فغاني، طرد لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين عند الدقيقة 77 من المباراة الحامية التي شهدها ملعب ستاد خليفة الدولي في 29 من يناير الماضي.

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مماطلة وتأخير اللعب!

كما أوضح أن القرار كان صائباً، مضيفا أن "حسين تلقى إنذاراً أولاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة اعتراضه سواء بالكلام أو التصرف، في حين تم توجيه الإنذار الثاني في الدقيقة 77 بسبب تأخيره استئناف اللعب بشكل مفرط".

إلى ذلك، أشار الاتحاد إلى أن قرار الحكم أتى تماشياً مع قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم IFAB، وبالاستناد للمادة 12 التي تنص على سوجوب إنذار أي لاعب يسيء السلوك ويؤخر استئناف اللعب بشكل مفرط، وهو ما حصل مع أيمن حسين، عقب تسجيل الهدف في الدقيقة 75.

فخلال احتفال اللاعب قام الحكم بتنبيه حسين بشكل حازم ثلاث مرات قبل أن يقوم في النهاية بتوجيه الإنذار الثاني له.

احتفال أيمن حسين على طريقة لاعبي الأردن
احتفال أيمن حسين على طريقة لاعبي الأردن

وبالتالي لم يكن السبب "احتفال المنسف" الذي انتشر كالنار في الهشيم بعد هزيمة العراق المؤلمة لمحبي المنتخب، بل مماطلة اللاعب العراقي!

يذكر أن منتخب الأردن كان فاز على نظيره العراقي بنتيجة 2-3 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين الماضي.

إلا أن طرد المهاجم العراقي أشعل موجة غضب عارمة بين العراقيين على مواقع التواصل، الذين اتهموا الحكم بالظلم، مدعين أن طريقة احتفال اللاعب الذي جلس مدعياً أنه يتناول المنسف تماما كما فعل قبله منتخب النشامة، كانت السبب.

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