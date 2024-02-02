مروع بريطانيا بالأسيد.. شاهد وجهه يعاني من إصابات خطيرة

بعدما روع اعتداء بالأسيد على أم وابنتيها العاصمة البريطانية لندن خلال الساعات الماضية، كشفت الشرطة هوية المنفذ الذي فر من مكان الحادث. إذ أظهرت كاميرات المراقبة وجهه خلال شرائه زجاجة ماء من أحد المتاجر.

The last confirmed sighting of Abdul Ezedi was in Tesco on Caledonian Road, N1 at 8.48pm last night.



If you see Ezedi, call 999 immediately. He should NOT be approached.



If you have information as to his whereabouts call 0207 175 2784https://t.co/qQq1MXYXes — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 1, 2024

فقد أماطت شرطة سكوتلاند يارد اللثام عن هوية الرجل المطلوب، وحذرت الجمهور من الاقتراب منه.

وذكرت أن المشتبه به، يدعى عبد الشكور إيزيدي، من نيوكاسل، ويعاني من إصابات خطيرة في الجانب الأيمن من وجهه

علامات سوداء على عينه اليمنى

وفر المشتبه به من مكان الحادث مباشرة بعد الهجوم، وأظهرت صور لكاميرات المراقبة نشرتها شرطة العاصمة، علامات سوداء على عينه اليمنى والجزء العلوي من وجهه أثناء شراء زجاجة ماء في متجر شمال لندن.

فيما علمت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن المنفذ لاجئ رُفض طلبه مرتين في المملكة المتحدة قبل السماح له بالبقاء بعد أن ادعى أنه تحول إلى المسيحية.

وتبين أن عبد الشكور إيزيدي الذي يبلغ من العمر 35 عاما، وصل بشكل غير قانوني إلى البلاد على متن شاحنة عام 2016، بعد أن ادعى أن حياته ستكون في خطر إذا أعيد إلى موطنه أفغانستان.

مرتكب جرائم جنسية

كما تبين أيضاً أنه أثناء إقامته في المملكة المتحدة، أُدين بارتكاب جريمة جنسية، لكن لم يحصل إلا على حكم مع وقف التنفيذ.

ونشرت الشرطة صورة لإيزيدي تم التقاطها بعد ساعة من الهجوم على الجانب الآخر من لندن ووجهه مشوه بشكل واضح.

ويُعتقد أن إيزيدي سافر إلى العاصمة من نيوكاسل، حيث كان يعيش في نزل ومنازل في منتصف الطريق، لتنفيذ الهجوم.

إصابة 12 في الهجوم

يذكر أن الأم البالغة من العمر 31 عاماً وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، إلى جانب ابنتها الأخرى البالغة من العمر ثماني سنوات، لا يزالون في المستشفى بعد الهجوم.

وقالت الشرطة إن الأم والطفل الأصغر ربما تعرضا لإصابات غيرت حياتهما. وأضافت أن المشتبه به كان معروفا لدى المرأة ووصفت الهجوم بأنه "مستهدف".

وأصيب 12 شخصا خلال الحادث، من بينهم الأم وطفلاها، وخمسة من ضباط الشرطة الذين أصيبوا عندما جاؤوا لمساعدة المصابين.

وتجري الشرطة تحقيقاً لتحديد نوع المادة الكيميائية والظروف المحيطة بالحادث المروع.