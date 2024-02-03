آخرهن قاضاها طليقها.. تعرف على زوجات عمران خان الثلاث

مع الحكم الصادر عليه، اليوم السبت، بتهمة الزواج غير الشرعي، تعود الأضواء لتسلط على زيجات رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الذي ارتبط بثلاث نساء، اثنتان منهن مطلقتان وسط حياة مليئة بالإثارة على المستويين السياسي والشخصي.

فمن هنّ زوجات خان الثلاث؟ وكيف انتقل من واحدة إلى أخرى؟

جيميما غولدسميث

نبدأ بزوجته الأولى، وهي جيميما غولدسميث، التي اقترن بها في 16 مايو/أيار 1995، حيث كانت تبلغ من العمر عندما تزوجت 20 عاماً فقط، فيما كان هو ضعف عمرها.

وهي صحافية بريطانية وشخصية اجتماعية بارزة، وابنة رجل الأعمال والمليونير البريطاني سير جيمز جولدسميث.

واعتنقت ابنة المليونير البريطاني الإسلام وانتقلت للعيش في باكستان، حيث كان قد قرر عمران خان بدء النشاط السياسي.

كما أسست حينها شركتها الخاصة في باكستان وأنجب الزوجان ولدين، هما سليمان وقاسم، إلا أنه بعد مضي 9 سنوات بلغ زواجهما نهايته في يونيو/حزيران 2004.



عمران خان وزوجته الأولى جيميما غولدسميث (رويترز) عمران خان وزوجته الأولى جيميما غولدسميث (رويترز)

ريهام خان

أما زوجته الثانية فهي ريهام خان من مواليد 3 أبريل/نيسان 1973، صحافية ومنتجة أفلام باكستانية.

تزوجا في 6 يناير/حزيران 2015. وبينما استمر زواج عمران من جميما تسع سنوات، فمع ريهام لم يصمد سوى تسعة أشهر وانتهى في 30 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

وريهام مواطنة بريطانية من مواليد مدينة أجدابيا الليبية، وهي ابنة طبيب باكستاني من أصول بشتونية (بتان) يدعى مضان نير. ووالدها شقيق عبدالحكيم خان، الحاكم السابق لولاية خيبر بختونخاوا البشتونية.

فيما تنحدر أسرة ريهام من إحدى أهم القبائل البشتونية. وعملت ريهام كمذيعة للنشرة الجوية في قناة "بي بي سي" في لندن.

كما سبق لها أن تزوجت ابن عمها إيجاز رمضان، عندما كانت في الـ19 من عمرها ، ولها منه 3 أطفال يعيشون معها.

قامت ريهام بإطلاق برنامج حواري تلفزيوني في قناة "دان نيوز" الناطق بالأردو تحت اسم "ريهام خان شو" وخصصت أول حلقة لعمران خان.

ثم في عام 2018 أصدرت ريهام خان كتاباً انتقدت فيه بشدة زوجها السابق، إلا أنه بالرغم من هذا الكتاب فقد فاز حينها حزب "حركة الإنصاف" بزعامة عمران خان في الانتخابات.

بشرى بيبي

إلى ذلك تزوج عمران للمرة الثالثة والأخيرة ببشرى بيبي، وعلى الرغم من أن الشائعات حول زواجهما كانت منتشرة لبعض الوقت، إلا أن وكالة PTI أكدت ذلك في 18 فبراير/شباط 2018.

وعندما تزوجا كانت بشرى تبلغ من العمر 40 عاماً، وذلك تزامنا مع ذروة التمهيد لخوض الانتخابات في باكستان بعد أن كان خطبها في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني من ذات العام، وقد وافقت بعد أن استشارت أبناءها الخمسة وأهلها.





زوجة عمران خان الثالثة بشرى من حفل زواجه ببشرى زوجة عمران خان الثالثة بشرى

وكانت متزوجة في وقت سابق من خوار فريد مانكا، وهو مسؤول رفيع المستوى في مصلحة الجمارك في إسلام آباد وأنجبت منه أولادها الخمسة.

إلا أن طليقها اتهم خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته.

في حين ينفي خان هذا الاتهام ويؤكد أن زواجه من بشرى تم بعد انتهاء عدتها الشرعية.

وتنحدر بشرى من عشيرة "مانكا" التي تتفرع من قبيلة "واتو"، إحدى أهم قبائل باكستان في منطقة بنجاب، وفقاً لموقع "فاينانشيال أكسبرس" الهندي الناطق بالإنجليزية.