مشهد صادم وثق نهايته.. هذا مصير سائق تركي ساعد راكباً

هزت جريمة مروعة الشارع التركي، بعدما أقدم شاب على إطلاق النار على سائق أجرة بعد أن قدم له يد المساعدة بمدينة أزمير، في مشهد صادم وثق نهاية السائق ليتم الإعلان عن مفارقته الحياة.

فقد نقل السائق أوغوز إرج (44 عاما) الذي أصيب بجروح خطيرة نتيجة إصابته بثلاث رصاصات في الظهر، إلى مستشفى غازيمير الحكومي، وبعد الإسعافات الأولية خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى أتاتورك للتدريب والأبحاث، توفي على إثرها، وفق ما نقلته صحيفة "جمهوريت" التركية.

وشاركت قافلة مكونة من 250 سيارة تاكسي، في نقل جثمان زميلهم الراحل إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير.

250 taksi konvoy oluşturdu!



İzmir’de müşterisi tarafından vurularak katledilen taksi şoförü Oğuz Erge’nin arkadaşları, Erge'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken araçlarıyla konvoy yapıp olayı protesto etti.#taksici pic.twitter.com/YAK99q2MfU — 23 DERECE (@yirmiucderece) February 2, 2024

وكانت كاميرا مراقبة مثبتة في التاكسي، رصدت كيف توقف السائق القتيل للشاب دليل أيسال (19 عاما)، الذي كان عالقا في منطقة غازيمير وسط أجواء باردة للغاية، فقرر إيصاله إلى منزله.

3 رصاصات

فيما قاد الشاب سائق التاكسي إلى عناوين مختلفة لفترة من الوقت، وحين قرر النزول تظاهر بأخذ المال من جيبه، وأخرج مسدسا وأطلق 3 رصاصات متتالية على السائق من الخلف.

بعد ذلك، قام الشاب بصفع السائق على وجهه ليتأكد على ما يبدو من أنه فاقد للوعي، ثم فتش السيارة، وسرق سماعات السائق وهاتفه المحمول، وأخذ الخراطيش الفارغة، ثم لاذ بالفرار.

"لا يمكنك الوثوق ببعض الناس"

ولم يكتف بجريمته هذه، بل صفع المهاجم الذي سمع يقول "لا يمكنك الوثوق ببعض الناس" في بعض اللقطات، السائق المصاب، قبل أن يفر مغادرا المكان بعد الانتظار خارج السيارة لمدة دقائق.

وتم تسجيل تلك اللحظات الدامية عبر كاميرا وضعت داخل السيارة.

ومن خلال مشاهدة 110 ساعات من اللقطات من حوالي 70 عدسة كاميرا مراقبة في المكان أيضا، تم تحديد المشتبه به، حيث ألقت القوات الأمنية القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.