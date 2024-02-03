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من الفيديو ويظهر الراكب ملثماً خلف السائق قبل أن يطلق النار على السائق

مشهد صادم وثق نهايته.. هذا مصير سائق تركي ساعد راكباً

دبي - العربية.نت
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هزت جريمة مروعة الشارع التركي، بعدما أقدم شاب على إطلاق النار على سائق أجرة بعد أن قدم له يد المساعدة بمدينة أزمير، في مشهد صادم وثق نهاية السائق ليتم الإعلان عن مفارقته الحياة.

كاميرا وثقت المشهد.. 3 رصاصات أفرغها راكب بظهر سائق ساعده! الأخيرة كاميرا وثقت المشهد.. 3 رصاصات أفرغها راكب بظهر سائق ساعده!

فقد نقل السائق أوغوز إرج (44 عاما) الذي أصيب بجروح خطيرة نتيجة إصابته بثلاث رصاصات في الظهر، إلى مستشفى غازيمير الحكومي، وبعد الإسعافات الأولية خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى أتاتورك للتدريب والأبحاث، توفي على إثرها، وفق ما نقلته صحيفة "جمهوريت" التركية.

وشاركت قافلة مكونة من 250 سيارة تاكسي، في نقل جثمان زميلهم الراحل إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير.

وكانت كاميرا مراقبة مثبتة في التاكسي، رصدت كيف توقف السائق القتيل للشاب دليل أيسال (19 عاما)، الذي كان عالقا في منطقة غازيمير وسط أجواء باردة للغاية، فقرر إيصاله إلى منزله.

3 رصاصات

فيما قاد الشاب سائق التاكسي إلى عناوين مختلفة لفترة من الوقت، وحين قرر النزول تظاهر بأخذ المال من جيبه، وأخرج مسدسا وأطلق 3 رصاصات متتالية على السائق من الخلف.

بعد ذلك، قام الشاب بصفع السائق على وجهه ليتأكد على ما يبدو من أنه فاقد للوعي، ثم فتش السيارة، وسرق سماعات السائق وهاتفه المحمول، وأخذ الخراطيش الفارغة، ثم لاذ بالفرار.

السائق التركي
السائق التركي

"لا يمكنك الوثوق ببعض الناس"

ولم يكتف بجريمته هذه، بل صفع المهاجم الذي سمع يقول "لا يمكنك الوثوق ببعض الناس" في بعض اللقطات، السائق المصاب، قبل أن يفر مغادرا المكان بعد الانتظار خارج السيارة لمدة دقائق.

وتم تسجيل تلك اللحظات الدامية عبر كاميرا وضعت داخل السيارة.

ومن خلال مشاهدة 110 ساعات من اللقطات من حوالي 70 عدسة كاميرا مراقبة في المكان أيضا، تم تحديد المشتبه به، حيث ألقت القوات الأمنية القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.

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