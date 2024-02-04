بعد عامين ونصف.. أردني ينتهي من كتابة المصحف بخط يده
استعمل الحبر العربي وأقلاما معدنية، لإتمام المهمة الصعبة، حيث كان يكبر الصفحة بقياس أكبر من حجمها الطبيعي للوصول إلى الشكل الصحيح لرسم الحرف
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أنهى الشاب الأردني أحمد عادل السفاسفة قبل أيام كتابة القرآن الكريم بخط يده، وذلك بعد أن استغرق عامين ونصف في الكتابة، في مهمة يعتبرها الأهم في حياته.
وقال السفاسفة إنه عاش أجمل فترة مع رسم حروف القرآن الكريم، وازداد تقربّا إلى الله من خلال التعامل مع آيات القرآن بشكل عميق.
وقال السفاسفة وهو معلم لمادة الجغرافيا في وزارة التربية والتعليم بالأردن لـ"العربية.نت" إن الفكرة جاءت خلال تصفحه لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شاهد صفحة للخطاطين العرب يبدعون في تخطيط آيات القرآن الكريم، ومن هنا جاءت الفكرة.
عامان ونصف
ويقول المعلم السفاسفة البالغ من العمر 31 عاماً إن الفترة الزمنية وعامل الوقت كانا الأصعب في هذه المهمة التي استغرقت عامين ونصف لإنجازها دون أخطاء، حيث إن التركيز مطلوب في هذه المهمة لأن نسبة الخطأ فيها صفر.
وعن الأدوات التي استعملها يقول السفاسفة إنه استعمل الحبر العربي، وأقلاما معدنية، لإتمام المهمة الصعبة، حيث كان يكبّر الصفحة بقياس أكبر من حجمها الطبيعي للوصول إلى الشكل الصحيح لرسم الحرف، ويصوّر الصفحة تلو الأخرى لمعاينة رسمه للنسخة الأصلية من آيات القرآن الكريم.
وأوضح أنه يهوى فن الخط العربي منذ أن كان في الصف العاشر، حيث طوّر مهاراته بالتعاون مع خطاطين من محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، موجّها شكره لكل من ساهم معه في إنجاز هذا العمل، وآملا أن يتقبل الله منه.
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