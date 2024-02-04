وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب عن 82 عاما

أعلن مكتب رئيس ناميبيا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي وفاة الرئيس حاجي جينجوب اليوم الأحد، عن 82 عاماً بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

وقالت رئاسة ناميبيا في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، نبلغكم أن حاجي جينجوب رئيس البلاد توفي الأحد 4 فبراير 2024 في مستشفى ليدي بوهامبا، حيث كان يتلقى العلاج الطبي، وإلى جانبه كانت زوجته مونيكا جينجوس وأولاده".

Announcement of the Passing of H.E Dr @hagegeingob, President of the Republic of Namibia, 04 February 2024



Fellow Namibians,



It is with utmost sadness and regret that I inform you that our beloved Dr. Hage G. Geingob, the President of the Republic of Namibia has passed on… pic.twitter.com/Qb2t6M5nHi — Namibian Presidency (@NamPresidency) February 4, 2024

وأشار البيان إلى أن "فريقه الطبي، كان يبذل قصارى جهده لضمان تعافي رئيسنا، لكن للأسف، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق لإنقاذ حياته، فقد توفي الرئيس جينجوب".

وتابع البيان: "لقد فقدت الأمة الناميبية خادما مميزا للشعب، ورمزا للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا، وعمود البيت الناميبي، في هذه اللحظة من الحزن العميق، نناشد الأمة أن تظل هادئة ورصينة بينما تقوم الحكومة بجميع الترتيبات والاستعدادات والبروتوكولات الأخرى الضرورية، وسيتم إصدار إعلانات أخرى في هذا الصدد".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "مجلس الوزراء سيجتمع فورا من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة في هذا الصدد".

ويتولى جينجوب رئاسة ناميبيا منذ 21 مارس 2015.

وكان جينجوب يعاني مشاكل صحية قبل وصوله إلى السلطة. ففي 2013 خضع لجراحة بالدماغ. وفي السنة المنصرمة خضع لجراحة في الشريان الأورطي في جنوب إفريقيا المجاورة.

وأعلن جينجوب في 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفاءه من سرطان البروستاتا. وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.