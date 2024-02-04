نشّط عقلك وحارب ألزهايمر.. كم حيواناً تراه في الصورة؟

لاشك أن الألغاز وألعاب الدماغ والخدع البصرية تنشط العقل وتحسن المزاج. وقد أثبتت الدراسات الطبية أن حل الألغاز من أنجح الطرق للوقاية من ألزهايمر.

ولهذا عزيزي القارئ حاول أن تحل معنا هذا اللغز. فإذا تمكنت من اكتشاف جميع الحيوانات السبعة عشر المختبئة في الصورة، فقد تكون عبقريًا.

كلما زاد عدد الحيوانات التي يمكنك اكتشافها خلال 21 ثانية فقط، كلما ارتفع مستوى الذكاء لديك. ويجب أن تعلم أن وجوه الحيوانات مخفية في جسد الفيل، لذا يجب أن تكون شديد التركيز والانتباه لحل هذا اللغز.

هذا اللغز يمكن أن يحدد ما إذا كان ذهنك وتركيزك في حالة جيدة أم لا.

فإذا تمكنت من العثور على أكثر من 15 حيوانًا بالوقت المحدد، فهذا يعني أن دماغك في أفضل حالة.

وإذا اكتشفت أكثر من 10 حيوانات، فهذا يعني أن دماغك في حالة جيدة.

ولكن إذا كنت تواجه صعوبة في اكتشاف أكثر من 5 أو 6 حيوانات، فعلى الأغلب أنت تحتاج لتدريب عقلك أكثر قليلاً. يمكنك تدريب عقلك من خلال حل الخدع البصرية والألغاز بانتظام.

والآن الق نظرة فاحصة على الصورة وأخبرنا عن الحيوانات التي اكتشفتها في الصورة.

والآن انتهي الوقت.. والإجابة موضحة في الصورة أدناه.

والوحوش المختبئة في الصورة هي:

1-ثعبان

2-عنكبوت

3-راكون

4-سلحفاة

5-فقمة

6-حبار

7-أرنب

8-خفاش

9-سمكة مجنحة (Manta Ray)

10-سنجاب

11-فراشة

12-نمر جاغوار

13-دُبٌّ

14-كنغر

15-قرد

16-سمكة أبوشراع

17-فيل

والآن عزيزي القارئ أخبرنا في التعليقات كم حيوانا وجدته في الصورة؟