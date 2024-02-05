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مغني الراب الأميركي كيلر مايك مع جوائزه قبل توقيفه

فيديو.. توقيف مغني راب أميركي مباشرة بعد فوزه بـ3 جوائز "غرامي"

مغني الراب الأميركي كيلر مايك مكبّلاً ومخفوراً من عناصر الشرطة عبر ممرات ملعب "كريبتو أرينا" حيث أقيم احتفال "غرامي"

العربية.نت، فرانس برس
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أوقفت الشرطة مغني الراب الأميركي كيلر مايك على هامش احتفال توزيع جوائز "غرامي"، الأحد، مباشرة بعد فوزه بثلاث منها.

وفي مقطع فيديو نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر المغني مكبّلاً ومخفوراً من عناصر الشرطة عبر ممرات ملعب "كريبتو أرينا" حيث أقيم الاحتفال.

ونقل الموقع الإلكتروني لمجلة "هوليوود ريبورتر" عن أحد المسؤولين عن أمن الملعب أن مغني الراب أوقف في قضية لا علاقة لها بالاحتفال.

ولم ترد شرطة لوس أنجلوس على الفور عندما تواصلت وكالة "فرانس برس" معها.

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وحصل كيلر مايك على ثلاث جوائز "غرامي" من بينها تلك المخصصة لأفضل ألبوم راب عن أسطوانته "مايكل" خلال الاحتفال التمهيدي الذي أقيم بعد ظهر الأحد ووُزع فيه عدد كبير من الجوائز قبل الاحتفال الرئيسي.

وقال لوسائل الإعلام بعد فوزه "لقد حاولت عمداً أن أصنع أفضل ألبوم في العالم".

وأراد كيلر مايك من خلال هذا الألبوم "أن يروي قصة فتى أسود نشأ في غرب أتلانتا، كي يرى العالم أن قصتنا لا تتعلق بكوننا ضحية وبالهزيمة، بل بأننا قادرون على الفوز والازدهار".

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