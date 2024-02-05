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Aerial view of the forest fire that affects the hills of the city of Viña del Mar in the Las Pataguas sector, Chile, taken on February 3, 2024. (AFP)
من حرائق الغابات في تشيلي - وكالات
كوارث طبيعية

مشاهد لحرائق غابات خرجت عن السيطرة في تشيلي.. 112 قتيلاً ومئات المفقودين

وزارة الداخلية: لا يزال هناك "40 حريقا نشطا"

العربية.نت، وكالات
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أعلن مسؤول بوزارة الداخلية في تشيلي، الأحد، أن العدد المؤكد لضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط البلاد ارتفع إلى 112 قتيلا.

وقال نائب الوزير مانويل مونسالفي في مؤتمر صحافي إن الطبيب الشرعي تسلّم "112 قتيلا وتم التعرف على هوية 32 جثة"، مضيفا أنه لا يزال هناك "40 حريقا نشطا".

وتهدد حرائق الغابات التي بدأت قبل عدة أيام مشارف فينياديل مار وفالبارايسو، وهما من المدن الساحلية السياحية.

وفرضت سلطات تشيلي حظر التجول اعتبارا من التاسعة مساء في المناطق الأكثر تضررا ونشرت أفراد الجيش لمساعدة رجال الإطفاء على وقف انتشار الحرائق في حين رشت طائرات هليكوبتر المياه في محاولة لإخماد النيران من الجو.

وأعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك أعلن الحداد الوطني لمدة يومين ابتداء من اليوم الاثنين.

ووفق السلطات فإن مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وعدد المنازل المتضررة تجاوز ألفا.

ووصف الرئيس غابرييل بوريتش الحرائق بأنها "أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010"، في إشارة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات والذي أعقبه تسونامي في 27 فبراير 2010 ما تسبب في مصرع أكثر من 500 شخص.

وقال رئيس بلدية منتجع فينيا ديل مار ماكارينا ريبامونتي، وحاكم منطقة فالبارايسو رودريغو مونداكا، إن مئات من الأشخاص في عداد المفقودين.

وفي كويلبويه التي تبعد 90 كيلومترا إلى شمال غرب سانتياغو، شاهد فريق من وكالة "فرانس برس" أحياء بأكملها وسيارات متفحمة. وفي هذه المدينة علق آلاف السكان الجمعة لساعات عدة عندما كانوا يحاولون الفرار بسياراتهم.

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