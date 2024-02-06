أتم 39 عاماً وتصدر الترند.. النصر يحتفل بعيد ميلاد رونالدو

احتفل نادي النصر السعودي بعيد ميلاد نجم النادي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أتم 39 عاماً أمس الاثنين، فيما تصدر "الدون" الترند في منصة إكس، بهذه المناسبة التي عبر فيها محبوه من كل العالم عن دعمهم للاعب الشهير.

🤩 فتى الميـلاد سعيدٌ اليـوم 🎂 pic.twitter.com/0s2dMZNfCd — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 5, 2024

وظهر في الفيديو لاعبو النصر وهم يحتفلون بـ"العالمي"، الذي ظهر وهو يقطع قالب الحلوى ويأخذ الصور التذكارية مع فريقه.

🎂 سنة جديـدة للتاريخـي 🤩

نجـوم #النصر يحتفلون بقائدهـم 💛 pic.twitter.com/A817CaY3BN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 5, 2024

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كما أرفق النصر الفيديو الذي نشره على حسابه في "إكس" بتعليق: "سنة جديدة للتاريخي. نجوم النصر يحتفلون بقائدهم".

وانهالت منشورات الاحتفال بعيد ميلاد رونالدو عبر مواقع التواصل من نجوم ومشاهير ونواد عالمية، حتى إن نادي مانشستر يونايتد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صورة للدون، وكتب فيها التالي: "viva Ronaldo".

فيما تفاعل رونالدو مع هذه الصورة واضعًا عليها علامة "إعجاب".

يشار إلى أن الدون هدّاف الدوري هذا الموسم بعشرين هدفا، قد عانى من إصابة قوية أبعدته لفترة عن التمارين الجماعية للنصر.

وبسبب إصابته غاب النجم البرتغالي عن مباراة فريقه وإنتر ميامي ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض، يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز ساحق للنادي السعودي بنتيجة 6-0.