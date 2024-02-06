بالصور.. أول ظهور للملك تشارلز منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان

بعدما أثار الإعلان مساء الاثنين عن مرضه صدمة في البلاد، ظهر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الثلاثاء، علنا للمرة الأولى منذ كشف إصابته بالسرطان.

وظهر تشارلز في صور مغادرا مقره في كلارنس هاوس قرب قصر باكينغهام في سيارة مع الملكة كاميلا.

كما يُعتقد أنه يستعد للسفر على متن مروحية إلى سندريغهام، أحد المقرات الملكية في شرق إنجلترا، وفق ما نقلته وكالة "برس أسوسييشن".

LATEST: King Charles has been seen for the first time since revealing his cancer diagnosis. He left Clarence House with Queen Camilla and drove the short journey to Buckingham Palace.

They have now left for Sandringham. The King’s standard has been lowered above the Palace. pic.twitter.com/DDyqTCHGxI — Chris Ship (@chrisshipitv) February 6, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث "اكتشف مبكراً". وذلك بعد الإعلان أن الملك سيغيب عن الحياة العامّة لفترة غير محدّدة، بعد 17 شهراً فقط من اعتلائه العرش بسبب المرض.

وأثار الإعلان مساء الاثنين عن مرض الملك صدمة في البلاد.

ولم يتم تحديد "نوع السرطان" الذي يعاني منه تشارلز الثالث، وتم اكتشافه أثناء العملية الجراحية التي خضع لها قبل 10 أيام لتضخم البروستات، وهو ليس سرطان البروستات.

"متفائل جدا"

وقد بدأ العلاج الاثنين في لندن، ثمّ أمضى الليلة في كلارنس هاوس، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وأكّد الملك أنّه "متفائل جداً" بشأن العلاج، وأنه لا يعتزم وقف أنشطته بالكامل على رأس المملكة المتحدة وأيضاً 14 دولة أخرى.

وكان تشارلز يستريح بعد جراحة في البروستات نهاية كانون الثاني/يناير، ويتوقع أن يكون غيابه عن الحياة العامة أطول من المرتقب لملك انتظر حتى بلغ سن الـ73 لاعتلاء العرش ونشط بشكل خاص منذ ذلك الحين، مكثفا الزيارات الميدانية والرحلات إلى الخارج.



وقرّر الملك تشارلز اعتماد الشفافية بشأن العملية الجراحية التي خضع لها لعلاج مشكلة البروستات. وقرّر "الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان لتجنب التكهنات وعلى أمل مساعدة الجمهور على تفهم المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم"، وفق قوله.

وكان الإعلان عن إصابته بمشكلة في البروستات مغايراً تماماً للسرية التي أحاطت بصحة الملكة إليزابيث الثانية في السنوات التي سبقت وفاتها في الثامن من أيلول/سبتمبر 2022 عن 96 عاماً.

وفي الوقت الراهن يبدو أن التنازل عن العرش مستبعد حيث وعد تشارلز الثالث مثل والدته، بأن "ينذر حياته لخدمة الشعب".