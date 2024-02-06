"هبطل كورة".. أبو جبل يعاني ومكالمة تكشف سراً

خلال الفترة الماضية، شغل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ومنتخب مصر محمد أبوجبل، بال محبيه سواء من الناحية الكروية أو حتى الشخصية.

"هبطل كورة"

فبعد أزمته مع زوجته، واجه أزمة "ركلة الوداع" الذي اتهمت بأنها أدت لهزيمة منتخب مصر أمام الكونغو بالضربات الترجيحية عقب التعادل في الوقت الأصلي من المباراة بهدف لكل منهما، والخروج المبكر من دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا، حيث سادت حالة من الغضب بين الجماهير المصرية نال أبو جبل حصة الأسد منها.

أمام هذه الأزمات، كشف الإعلامي سيف زاهر كواليس عن مكالمة أجراها مع أبوجبل، أوضح فيها ما يجول بخاطر اللاعب الشهير.

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية، إن مكالمة حدثت بينه وبين أبوجبل، أصرّ بها الأخير على نقل كلامه بحذافيره.

وأضاف أن محمد أبوجبل، يفكر جديا في اعتزال كرة القدم، بسبب ما يعانيه من حالة نفسية سيئة بسبب الأحداث الأخيرة، خصوصا خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما تابع أن أبوجبل، أكد أنه تعرض لضغوط شديدة جدًا وانظلم كثيراً مؤخراً.

وأكد أبو جبل أن المفاوضات بين إدارتي الأهلي والبنك الأهلي، كانت مع مصطفى شقيقه، وأنه لم يكن يعلم عنها أي شيء، كما تم الاتفاق على الإعلان عن التعاقد بعد بطولة أمم إفريقيا، مشددا على أنه لم يوقع على أي عقود للأهلي.

وأعلن أبوجبل أنه "لو أمير توفيق أو أي مسؤول في الأهلي أكد أني وقعت على عقد هبطل كورة".

أزمات وانتقادات

يشار إلى أن انتقادات كثيرة كانت طالت محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ومنتخب مصر، بسبب أزمته مع زوجته التي نشرت رسائل خاصة للاعب واتهمته بخيانتها.

وعلى المستوى الكروي، طالت أزمة خروج الفريق المصري المبكر من دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا اللاعب بسبب إضاعته ركلة الجزاء التي تسببت في خروج مصر من البطولة.

ورغم ورود تقارير رياضية تبرئ أبو جبل كونه اضطر لتسديد ركلة الجزاء التاسعة والأخيرة بعدما رفض مهند لاشين لاعب وسط مصر تسديد الضربة، إلا أن الغضب عليه ما زال مستمراً، ما دفعه للتأكيد على مروره بأزمة نفسية حادة.