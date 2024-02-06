75 ألف دولار مقابل كل طفل.. شركة تشجع موظفيها على الإنجاب

أعلنت شركة كورية جنوبية عزمها المساعدة على رفع معدل المواليد المنخفض للغاية في البلاد من خلال دفع ملايين الدولارات لتشجيع موظفيها على الإنجاب.

وقالت مجموعة بويونغ، وهي شركة إنشاءات مقرها في العاصمة سيول، في بيان صحافي، الاثنين، إنها تخطط لدفع مبلغ 100 مليون وون كوري (نحو 75 ألف دولار) للموظفين في كل مرة ينجبون فيها طفلا.

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كما أضافت الشركة أنها ستدفع أيضا ما مجموعه 7 مليارات وون كوري (5.25 مليون دولار) نقدا للموظفين، الذين أنجبوا 70 طفلا منذ عام 2021.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذه المنحة متاحة للموظفين سواء كانوا من الرجال أو النساء، بحسب ما نقلت عنه شبكة CNN.

دعم مالي

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة، لي جونغ كيون، إن الشركة تقدم دعما ماليا لموظفيها للمساعدة في تخفيف العبء المالي لتربية الأطفال.

وأضاف في حدث نظمته الشركة، الاثنين، أنه سيتم منح الموظفين الذين لديهم ثلاثة أطفال خيار الاختيار بين الحصول على 300 مليون وون كوري (225 ألف دولار) نقدا أو الحصول على سكن، إذا وفرت الحكومة أرضا للبناء.

وتواجه كوريا الجنوبية، البالغ عدد سكانها 51 مليونا، تحدي شيخوخة السكان، وبها أدنى نسبة ولادات في العالم لأن النساء يفضلن التركيز على حياتهن المهنية.

أدنى معدل خصوبة بالعالم

وتتمتع البلاد بأدنى معدل خصوبة في العالم - متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها- حيث وصل إلى مستوى منخفض جديد في 2022 بلغ 0.78.

وتتوقع هيئة الإحصاء الكورية أن تنخفض هذه النسبة إلى 0.65 في عام 2025.

وتحتاج الشعوب، نظريا، إلى نسبة خصوبة تبلغ 2.1 للتمتع بالاستقرار الديمغرافي.