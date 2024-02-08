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Barbara Gorecka gives an antibiotic to a bat at her apartment in Szczecin on February 1, 2024. Poland's Szczecin may be no Gotham City, but this is where 69-year-old pensioner Barbara Gorecka, nicknamed Polish Bat-mum, keeps her watchful eye on ailing bats, the only flying mammals that struggle increasingly with the effect of climate change. (Photo by Sergei GAPON / AFP)
باربرا غوريكا تحمل أحد الخفافيش في شقتها

"الأم الوطواط".. سيدة تعتني بمئات الخفافيش داخل شقتها

تأوي باربرا غوريكا، البالغة من العمر 69 عاماً، في شقتها البالغ مساحتها نحو 60 متراً مربعاً والواقعة في شمال غربي بولندا عشرات الحيوانات المريضة أو المصابة

شتشين (بولندا) – فرانس برس
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حوّلت البولندية باربرا غوريكا شقتها الواقعة في الطبقة التاسعة من أحد المباني إلى ملجأ فعلي للخفافيش ومستشفى لها، وتؤكّد المرأة الملقّبة بـ"الأم الوطواط" أن هذه الحيوانات "لطيفة" و"اجتماعية" و"ذكية جداً"، وببساطة "تستحق الإعجاب".

في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، تقول غوريكا البالغة من العمر 69 عاماً والتي يؤوي منزلها عشرات الحيوانات المريضة أو المصابة أو المستيقظة من سباتها، "بدأت بإيواء الخفافيش منذ 16 سنة وكنّا في يناير البارد جداً.. عندما دخلت مجموعة من الخفافيش عبر قنوات التهوئة في شقتي".

باربرا غوريكا تعتني بأحد الخفافيش في شقتها
باربرا غوريكا تعتني بأحد الخفافيش في شقتها

وتضيف صاحبة الشقة البالغة مساحتها نحو ستين متراً مربعاً والواقعة في شتشين شمال غربي بولندا "أنقذت مذّاك 1600 خفاش".

وتتابع: "أهتم بشكل رئيسي بالخفافيش المنهكة أي التي استيقظت من سباتها بسبب الألعاب النارية مثلاً أو لتعرضها لضربة شمس جراء اعتقادها أن الربيع قد حلّ.. فتفقد الكثير من الطاقة لدرجة أنها تصبح عاجزة عن الطيران".

وتعتبر أنّ الاحترار المناخي يؤدي دوراً كبيراً في هذا الخصوص.

باربرا غوريكا تعتني بأحد الخفافيش في شقتها
باربرا غوريكا تعتني بأحد الخفافيش في شقتها

وتقول غوريكا التي كانت تؤمن في السابق بالأفكار السائدة والمعتقدات الشائعة عن الخفافيش، إنها "شعرت بالذعر" عندما رأت أول خفاش يسقط على ملاءات سرير ابنتها. وتضيف: "اعتقدت أنّ فيروس داء الكلب قد تفشى في الشقة بأكملها".

وتعلّمت منذ تلك الحادثة كل ما يتعلق بهذه الحيوانات "التي تستحق الإعجاب" و"لا يتعرض أحد معها لأي خطر".

واستعانت بخبراء وبشبكة من المتطوعين لمساعدتها عندما يكون "الملجأ" مكتظاً بالخفافيش. ويمكن لهذه الحيوانات المريضة أن تسكن في الشقة حتى بعد تعافيها.

ولكل خفاش اسمه وزاويته ووعاء طعامه أو أدويته.

باربرا غوريكا تعتني بأحد الخفافيش في شقتها
باربرا غوريكا تعتني بأحد الخفافيش في شقتها

"ليست من أجمل الحيوانات، لكن ما ذنبها"

وهذه الخفافيش لا تسكن مع غوريكا فحسب، بل تعيش عليها، فوق بشرتها أو تحت ملابسها، على غرار "سيسيل"، وهي أنثى خفاش أُنقذت مباشرة بعد ولادتها بينما قتلت قطة أمها.

وتقول غوريكا: "لم يكن لدي أجنحة لأحتضنها لذا وضعتها على صدري، فشعرت بنبض قلبي ودفء بشرتي، وأحسّت تالياً بالألفة". وتشير إلى أنّ سيسيل لا تزال تزور الشقة من وقت إلى آخر وتشعر بالغيرة من وجود متطوّعين آخرين هنا.

باربرا غوريكا مع أحد الخفافيش في شقتها
باربرا غوريكا مع أحد الخفافيش في شقتها
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واعتادت "الأم الوطواط" على وجود الخفافيش تحت قميصها لدرجة أنها تنسى أحياناً إزالتها وتخرج من المنزل برفقتها. وتقول" في إحدى المرات، ذهبت إلى الكنيسة مع إحداها".

تُروَّض الخفافيش بسرعة كبيرة "بعد يومين أو ثلاثة أيام"، وتتعلّم كيفية تناول الطعام من وعائها. وتشكل الحيوانات التي تعيش في شقة غوريكا منذ فترة طويلة مثالاً على ذلك.

وترافق الخفافيش غوريكا عندما تذهب إلى المدارس للتوعية بهذه الحيوانات وتبديد الأفكار السائدة السلبية عنها.

وتقول غوريكا "عليّ الإقرار بأنني ببساطة أحبها.. لا مانع لديّ من الاستيقاظ ليلاً لإعطائها مضاداً حيوياً. إنّ الأمر مماثل للاعتناء بطفل نحبه". وتضيف "ربما هي ليست من أجمل الحيوانات، لكن ما ذنبها!".

باربرا غوريكامع أحد الخفافيش في شقتها
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  • باربرا غوريكامع أحد الخفافيش في شقتها
  • باربرا غوريكامع أحد الخفافيش في شقتها
(2 صور)
باربرا غوريكامع أحد الخفافيش في شقتها
باربرا غوريكامع أحد الخفافيش في شقتها
باربرا غوريكامع أحد الخفافيش في شقتها
باربرا غوريكامع أحد الخفافيش في شقتها
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