الأمير هاري يقبل تعويضات كبيرة لتسوية قضية مجموعة ميرور
في ديسمبر، قضت المحكمة العليا في لندن بأن الأمير هاري كان ضحية لعملية اختراق هاتفه وجمع معلومات بطرق غير قانونية
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قال محامي الأمير هاري الابن الأصغر لملك بريطانيا للمحكمة العليا بن الأصغر لملك بريطانيا للمحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة إن الأمير قام بتسوية المتبقي من دعوى قضائية ضد صحف مجموعة ميرور بعد أن وافقت المجموعة على دفع تعويضات كبيرة وتكاليف التقاضي.
وفي ديسمبر، قضت المحكمة العليا في لندن بأن الأمير هاري كان ضحية لعملية اختراق هاتفه وجمع معلومات بطرق غير قانونية، بما في ذلك التنصت على هاتفه من جانب صحافيين تابعين لشركة ميرور غروب نيوزبيبرز (إم.جي.إن)، التي تصدر صحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، بعلم رؤسائهم.
ونظرت المحكمة في قرارها آنذاك 33 مخالفة من أصل 148 مخالفة في دعوى هاري، وحكمت لصالحه في 15 مخالفة منها. وقال المحامي ديفيد شيربورن للمحكمة إن "إم.جي.إن" أقرت بباقي المخالفات.
وأضاف شيربورن: "ستدفع صحف مجموعة ميرور لدوق ساسكس مبلغا إضافيا كبيرا على سبيل التعويض".
وحصل الأمير هاري، الذي أصبح في يونيو أول عضو بارز من العائلة المالكة البريطانية يدلي بشهادته أمام المحكمة منذ 130
عاما، على 140600 جنيه إسترليني (نحو 180700 دولار) بعد أن أكد القاضي استهدافه بشكل غير قانوني من الصحافيين في "إم.جي.إن".
ولم يحضر هاري جلسة اليوم الجمعة في المحكمة بسبب سفره في وقت سابق من هذا الأسبوع للقاء الملك بعد تشخيص إصابته بالسرطان.
والتقى هاري بالملك تشارلز لمدة تقل عن ساعة يوم الثلاثاء قبل أن يغادر تشارلز لندن إلى منزله في شرق إنجلترا حيث يتعافى بينما يخضع للعلاج. وغادر هاري في اليوم التالي ليعود إلى كاليفورنيا.
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