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شولتس وكونز
شولتس وكونز

المستشار الألماني أولاف شولتس يلتقي قرينه في أميركا

السيناتور الديمقراطي كريس كونز نسخة طبق الأصل من شولتس

العربية.نت
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كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أنه التقى خلال زيارة لواشنطن بـ"شبيهه" السيناتور الديمقراطي كريس كونز، ونشر سيلفي معه عبر حسابه على تطبيق "اكس".

وعلق المستشار الألماني على منشور مرفق بصورة جمعته مع السيناتور الأميركي: "من الجميل أن أرى شبيهي من جديد".

ومن جانبه، نشر كونز نفس الصورة السيلفي مع شولتس على تطبيق "إكس".

وسافر شولتس، الخميس، إلى واشنطن حيث التقى بأعضاء في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يلتقي المستشار بالرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة.

وقال مصدر في وفد شولتس للصحافيين إن المحادثة مع بايدن ستخصص للصراع في أوكرانيا، وتطوير وأمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأزمة الشرق الأوسط.

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