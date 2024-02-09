المستشار الألماني أولاف شولتس يلتقي قرينه في أميركا
السيناتور الديمقراطي كريس كونز نسخة طبق الأصل من شولتس
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أنه التقى خلال زيارة لواشنطن بـ"شبيهه" السيناتور الديمقراطي كريس كونز، ونشر سيلفي معه عبر حسابه على تطبيق "اكس".
وعلق المستشار الألماني على منشور مرفق بصورة جمعته مع السيناتور الأميركي: "من الجميل أن أرى شبيهي من جديد".
ومن جانبه، نشر كونز نفس الصورة السيلفي مع شولتس على تطبيق "إكس".
Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024
وسافر شولتس، الخميس، إلى واشنطن حيث التقى بأعضاء في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يلتقي المستشار بالرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة.
وقال مصدر في وفد شولتس للصحافيين إن المحادثة مع بايدن ستخصص للصراع في أوكرانيا، وتطوير وأمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأزمة الشرق الأوسط.
-
حاول الغش بالاختبار.. فنقل إلى المستشفى لسحب سماعة من قناة أذنهللنجاح باختبار قانون السير في إيطاليا.. تزوّد الشاب بسماعة أذن صغيرة وكاميرا صغيرة ... الأخيرة
-
هل نكون مثل الفئران؟ إعادة برمجة خلايا تشيخ بإيقاع أبطأاستخدم فريق من الباحثين خلايا تائية مُعاد برمجتها، والتي تُستخدم عادةً كعلاج ... علم
-
واشنطن: قلقون من عمليات قتل تستهدف المدنيين بإثيوبيادعت إلى السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول بدون قيود، فضلاً عن إجراء ... العرب والعالم