المستشار الألماني أولاف شولتس يلتقي قرينه في أميركا

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أنه التقى خلال زيارة لواشنطن بـ"شبيهه" السيناتور الديمقراطي كريس كونز، ونشر سيلفي معه عبر حسابه على تطبيق "اكس".

وعلق المستشار الألماني على منشور مرفق بصورة جمعته مع السيناتور الأميركي: "من الجميل أن أرى شبيهي من جديد".

ومن جانبه، نشر كونز نفس الصورة السيلفي مع شولتس على تطبيق "إكس".

Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024

وسافر شولتس، الخميس، إلى واشنطن حيث التقى بأعضاء في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يلتقي المستشار بالرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة.

وقال مصدر في وفد شولتس للصحافيين إن المحادثة مع بايدن ستخصص للصراع في أوكرانيا، وتطوير وأمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأزمة الشرق الأوسط.