حاول الغش بالاختبار.. فنقل إلى المستشفى لسحب سماعة من قناة أذنه
للنجاح باختبار قانون السير في إيطاليا.. تزوّد الشاب بسماعة أذن صغيرة وكاميرا صغيرة متصلة بهاتفه الخلوي الذي كان مخبّأ في سترته بينما كان شريكه يعطيه الإجابات الصحيحة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أُدخل أحد المتقدمين لنيل رخصة قيادة في إيطاليا المستشفى، حيث أزال له طبيب سماعة في قناة الأذن استخدمها الرجل للغش في اختبار قانون السير، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الجمعة.
وخلال الاختبار الذي أجري في مقاطعة كومو قرب ميلانو (شمال)، أثار أداء المرشح ارتياباً لدى المسؤول عن الفحص النظري.
وكان الشاب البالغ 25 عاماً مزوداً بسماعة أذن صغيرة وكاميرا صغيرة متصلة بهاتفه الخلوي الذي كان مخبّأ في سترته. وسمح له الجهاز بالتواصل مع شريك كان في إمكانه رؤية النموذج الذي يتضمن الأسئلة وإعطاؤه الإجابات الصحيحة.
وفور وصولها بعد تلقيها إخطاراً من الفاحص، كشفت الشرطة المحلية عن الحيلة التي استخدمها المرشح لاجتياز الاختبار بطريقة احتيالية، فنقلته إلى المستشفى.
وقالت الشرطة في بيان إن "تدخل الطبيب كان ضرورياً لاستخراج سماعة الأذن الصغيرة، المخفية بشكل خطر في قناة الأذن، لتجنب الإضرار بسمعه".
ولدى خروجه من المستشفى، قُدّمت شكوى قانونية بحق الشاب، وصادرت الشرطة معداته.
-
هل نكون مثل الفئران؟ إعادة برمجة خلايا تشيخ بإيقاع أبطأاستخدم فريق من الباحثين خلايا تائية مُعاد برمجتها، والتي تُستخدم عادةً كعلاج ... علم
-
الأردن يستهدف دخول قائمة "الأوائل"يبحث المنتخب الأردني الانضمام إلى قائمة أبطال النهائي الأول عندما يواجه المنتخب ... رياضة عربية
-
عرض "فلكي" من باريس لمبابي.. والاتحاد الفرنسي يتدخلكشفت تقارير إعلامية، يوم الجمعة، أن باريس سان جيرمان قدم عرضا فلكيا لنجمه كيليان ... رياضة عالمية