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Flamingo Ingo stands in the sunlight in a small lake next to his fellow flamingos at Berlin Zoo, Aug. 23, 2018. The Berlin Zoo is mourning Ingo the Flamingo, its oldest resident, who has died at what is thought to be at least 75 and had lived there since the mid-1950s. The zoo announced Ingo's death at an “imposing” age in social media posts on Wednesday, Feb. 8, 2024. (Gregor Fischer/dpa via AP)
طائر النحام "إنغو" في حديقة برلين للحيوانات

سافر من مصر لألمانيا.. طائر "معمّر" ينفق عن أكثر من 75 عاماً

حديقة حيوان برلين تودع أقدم نزلائها، طائر النحام "إنغو"

برلين – أسوشيتد برس
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ودعت حديقة حيوان برلين طائر النحام (الفلامينغو) "إنغو"، أكبر نزلائها سناً، والذي نفق عن عمر يعتقد أنه لا يقل عن 75 عاماً، وكان يقيم بالحديقة منذ منتصف الخمسينيات.

أعلنت حديقة الحيوان عن رحيل إنغو يوم 3 فبراير في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، ووصفته بأنه كان "أسطورة حقاً".

وقالت حديقة الحيوان إن "مكان قدومه غير معروف". وشرحت أنه عند اكتشافه في الخمسينيات من العقد الماضي اكتُشف على ساق الطائر حلقة مكتوب عليها "القاهرة 23 يونيو 1948"، ويبدو أنها أضيفت لساقه في سن مبكرة. وأضافت أنه بحسب هذا التاريخ، فعمر الطائر 75 عاماً على الأقل.

وانتقل لقب أكبر حيوان في حديقة الحيوان سناً الآن إلى فاتو، وهي غوريلا تقدر حديقة الحيوان عمرهاً بـ66 عاماً.

وكان إنغو يعيش في حديقة الحيوان في ما كان يعرف آنذاك ببرلين الغربية منذ صيف عام 1955، عندما وصل من حديقة حيوان تيربارك في شرق المدينة الشيوعي المقسم.

طائر النحام "إنغو" في حديقة برلين للحيوانات
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  • طائر النحام "إنغو" في حديقة برلين للحيوانات
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طائر النحام "إنغو" في حديقة برلين للحيوانات
طائر النحام "إنغو" في حديقة برلين للحيوانات
طائر النحام "إنغو" في حديقة برلين للحيوانات
طائر النحام "إنغو" في حديقة برلين للحيوانات
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وتم اكتشاف النقش الموجود على الحلقة بساقه قبل بضع سنوات فقط.

ويعتقد أن له ابناء وأحفاداً، لكن لا توجد سجلات مفصلة عن ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

بدأ إنغو يعرج قليلاً مؤخراً، وبدا أحياناً أنه بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن طيور النحام الأخرى.

وعاش إنغو لفترة أطول من متوسط عمر طيور النحام في البرية، والذي يبلغ نحو 30 عاماً.

وقال مدير حديقة الحيوان، أندرياس كنيريم، في بيان يوم الخميس، إن تشريح جثة إنغو أظهر أن "تغيرات متعددة مرتبطة بالعمر" تسببت في نفوقه.

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