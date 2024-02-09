"الرئيس المكسيكي سيسي".. زلة لسان جديدة لبايدن
الرئيس الأميركي قال خلال المؤتمر الصحافي: "كما تعلمون مبدئياً رئيس المكسيك، سيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول. أنا تحدثت إليه وأقنعته بفتح البوابات"
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كثرت زلات اللسان والأخطاء الغريبة للرئيس الأميركي جو بايدن، وآخرها جاء خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، مساء الخميس، كان يتحدث فيه عن الحرب في غزة، وبدلاً من قول "الرئيس المصري السيسي" قال "الرئيس المكسيكي سيسي"!
وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول والمنشور على الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كما تعلمون مبدئيا رئيس المكسيك، سيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول. أنا تحدثت إليه وأقنعته بفتح البوابات".
زلة جديدة لـ #بايدن.. الرئيس الأميركي يشير إلى #السيسي على أنه رئيس المكسيك بدلاً من #مصر#العربية pic.twitter.com/eaMCxJBhwL— العربية (@AlArabiya) February 9, 2024
وتابع بايدن قائلا: "تحدثت مع بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على الجانب الإسرائيلي، وكنت أدفع بقوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. هناك الكثير من الناس الأبرياء يتضورون جوعا، الكثير من الناس الأبرياء في مشكلة ويموتون، وهذا يجب أن يتوقف".
واعتبر الرئيس الأميركي بايدن أن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل كان رداً "مفرطاً".
وقال بايدن رداً على سؤال بشأن الوضع في غزة "أعتقد، كما تعلمون، أن الرد في غزة، في قطاع غزة، كان مفرطاً".
وقال بايدن: "أضغط بقوة الآن من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في غزة".
وذكّر الرئيس الأميركي بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين.
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