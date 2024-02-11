فيديو لركلة بعيدة المدى.. حارس مرمى يحرز هدفا لا يصدق

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تمكن حارس مرمى في هولندا من تسجيل هدف من مسافة بعيدة من دون أن يدرك، وسط دهشة اللاعبين والجماهير، وذلك في دوري الدرجة الثالثة الهولندي.
Doelpunt van de week....doelman Lars Jansen @vvnoordwijk pic.twitter.com/4D4wKjaiAM— Wim Goorman (@Wgoorman) February 7, 2024
فقد استطاع حارس مرمى فريق "نوردفيك"، لارس يانسن، من تسجيل هدف بعيد المدى على منافسه "أمستردام إف سي"، ليساعد فريقه بالخروج منتصرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وأظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خروج يانسن من مرماه لإبعاد كرة مرتدة كان مهاجم الخصم يحاول الحصول عليها، حيث سدد الحارس الكرة وارتطم بالمهاجم، لكن كرته سكنت شباك الخصم من دون أن ينتبه لذلك بعد أن سقط أرضا.
وبينما كان يانسن ملقى على الأرض، طارت الكرة على طول الملعب تقريبا، وارتدت فوق حارس مرمى "أمستردام إف سي"، جيجيس فان زيتن، واستقرت في الشباك.
وبدا الحارس غير مصدق عندما أدرك ما حدث، قبل أن يأتي زملاؤه في الفريق للاحتفال معه بالهدف غير المتوقع.
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