وضعتها بالفرن بدل السرير.. أميركية تقتل طفلتها بـ"الخطأ"!

بجريمة ولا أفظع، أفاد المدعي العام الأميركي بأن طفلة توفيت بعد أن وضعتها والدتها عن طريق الخطأ لتنام في الفرن.

فقد اتُهمت ماريا توماس من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بتعريض سلامة طفلتها للخطر، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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وأضاف التقرير أن الشرطة استجابت بعد ظهر يوم الجمعة لبلاغ عن طفلة رضيعة لا تتنفس ومصابة بحروق واضحة، إلى أن تم إعلان وفاة الطفلة في مكان الحادث.

بالخطأ!

وقالت الشرطة إن أحد الشهود أخبر المسعفين أن الأم وضعت الطفلة لتأخذ قيلولة ووضعتها عن طريق الخطأ في الفرن بدلا من سريرها.

كما تابع جان بيترز بيكر، المدعي العام في مقاطعة جاكسون، في بيان: "نقر بالطبيعة المروعة لهذه المأساة وقلوبنا مثقلة بخسارة هذه الحياة الثمينة، نحن نثق في أن نظام العدالة الجنائية سيستجيب بشكل مناسب لهذه الظروف الفظيعة".

يذكر أنه حتى الآن، لم يتوضح كيف تم ارتكاب هذا الخطأ.