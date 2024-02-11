"مخيف".. ممثلة أميركية تصدم بوقوع زلزال أثناء التصوير

خلال مقابلتها مع الصحافة وحديثها عن فيلمها القادم "Madame Web"، تعرضت النجمة العالمية، داكوتا جونسون، للصدمة بعد وقوع هزة أرضية مفاجئة شعر بها الحاضرون في مكان التصوير.

وكانت داكوتا جونسون في منتصف مقابلة مصورة مع الصحافة في لوس أنجلوس، قبل أن تقع الهزة في المكان.

Dakota Johnson interview gets interrupted by an earthquake in LA.



pic.twitter.com/fPtMT5861S — Pop Base (@PopBase) February 10, 2024

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كما كانت الممثلة تتحدث بشكل طبيعي قبل أن تهتز الأرض فجأة، مما أشعرها ببعض الارتباك والخوف، لتنظر حولها وهي في حالة صدمة.

فيما تساءلت إحدى الصحافيات خلف الكاميرا حيث قالت: "هل كان ذلك زلزالاً؟"، ثم أكملت حديثها قبل أن تنفجر في الضحك: "حسنا، لقد تعرضنا للتو لزلزال".

كما أكملت المقابلة لتسأل جونسون مازحة عما إذا كانت هي التي تقف وراء الهزة، في إشارة إلى الشخصية الخارقة التي ستلعبها في فيلمها القادم.

"مخيف"

وأجابت داكوتا تتساءل: "هل يعجبك أننا جميعًا نجلس هنا؟"، ثم طلبت من المراسلين مواصلة المؤتمر الصحافي بينما يستعدون لهزة ارتدادية، وأعربت عن ذلك قائلة: "لقد كان ذلك زلزالًا كبيرًا".

ثم تم إبلاغ جونسون بعد ذلك بهزة أرضية أخرى تم الإبلاغ عنها قبل ساعات في هاواي، مما دفع الممثلة إلى الصراخ : "مخيف!".

زلزال قوي ضرب هاواي

يشار إلى أن مرصد الزلازل الأميركي أعلن أن زلزالا قويا ضرب هاواي، الجمعة، مستبعدا خطر حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,7 درجة وقع قرب جزيرة باهالا الرئيسية، محددة مركزه على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وتعتبر هاواي منطقة نشطة زلزاليا على الرغم من وجودها وسط صفيحة تكتونية ضخمة، وهي تضم ستة براكين نشطة بينها بركان كيلاويا الذي يبهر السياح الذين يجولون فوقه في مروحيات في جزيرة بيغ آيلاند.