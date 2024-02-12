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الطائرة هبطت فوق رؤوس رواد الشاطئ

طائرة تتحطم فوق رواد شاطئ بالمكسيك.. ومقتل مصطاف

دبي - العربية.نت
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في حادثة مأساوية، لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين اليوم الاثنين، جراء حادث سقوط طائرة كانت تنفذ هبوطاً اضطرارياً، وذلك على شاطئ جنوبي المكسيك.

ووثقت مشاهد الطائرة التي سقطت في جزء مكتظ بالأشخاص من الشاطئ في بلدة "بويرتو إسكونديدو" المطلة على ساحل المحيط الهادئ، وفق ما نقلته "ABC NEWS" الأميركية.

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وسقطت الطائرة تقريبا فوق أحد المصطافين الذي لم يتم الكشف عن جنسيته حتى الآن.

بدوره، قال مكتب الدفاع المدني في ولاية "أواكساكا" إن الكنديين الأربعة والشخص الخامس الذي كان معهم على متن الطائرة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واصفا حالتهم بـ "المستقرة".

هذا ولم تتوفر معلومات فورية عن سبب سقوط الطائرة حتى اللحظة.

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