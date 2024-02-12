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جدل وإحراج.. راكب سافر من لندن لنيويورك بلا جواز سفر

دبي- العربية.نت
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لا يزال البريطانيين حائرين بقصة راكب عاطل عن العمل، تمكن قبل نحو شهرين من السفر من لندن إلى نيويورك بلا جواز سفر أو حتى تذكرة طيران.

فكيف حصل ذلك؟

ببساطة سار كريج ستورت البالغ من العمر 46 عاماً وراء مسافر آخر في مطار "هيثرو" ولاحقه كظله. ليتمكن من ركوب الطائرة بعيداً عن أعين الأمن وموظفي المطار ونقاط التفتيش، ما فجر جدلاً كبيراً في بريطانيا، وخلق إحراجاً ما بعده إحراج لسلطات الطيران المسؤولة.

من مطار هيثرو غربي لندن
من مطار هيثرو غربي لندن

استمتع بكل ما لذ وطاب

أما حين صعد إلى الرحلة المتجهة نحو الولايات المتحدة، استمتع بكل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات مجاناً على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية البريطانية.

إلا أن المسؤولين في مطار نيويورك اعتقلوه حين هبط هناك في 24 ديسمبر الماضي، ليتفاجأوا بأنه لا يحمل أي وثائق، وفق ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.

ثم أُعيد الراكب المحظوظ إلى المملكة المتحدة، حيث سلم إلى الشرطة البريطانية، التي بدورها أودعته أحد المستشفيات في ريدينغ.

رغم ذلك، فر لاحقاً من المستشفى، ولم يحضر جلسة المحاكمة التي كان من المقرر الاستماع إليه خلالها وتوجيه تهم الاحتيال ضده، في 22 يناير الماضي.

وشنت الشرطة البريطانية حملة تفتيش واسعة بحثاً عنه، ولم تتمكن من القبض عليه إلا اليوم الاثنين بعد أسابيع من البحث المضني.

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