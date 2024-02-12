فيديو لصاعقة رعدية تضرب لاعب كرة وسط الملعب.. وترديه!

في مشهد لا يوصف، أظهرت لقطات فيديو، وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي، خلال مباراة ودية، في الملعب بصاعقة رعدية.

خلال مباراة كرة قدم أقيمت في ملعب سيليوانجي في أندونيسيا يوم أمس ضربت صاعقة عنيفة أحد اللاعبين، الصاعقة كانت قوية جداً لدرجة أن اللاعب توفي على الفور رحمه الله.pic.twitter.com/gNynN7rOc7 — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 11, 2024

فقد توفي اللاعب عندما ضربته الصاعقة أثناء المباراة التي جرت، أمس الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

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وقتلت الصاعقة اللاعب سبتيان، البالغ من العمر 30 عاما، في فريق "أفي بي أي سوبانغ".

فشلوا بإسعافه!

يشار إلى أن المباراة كانت بين فريقي "سوبانغ و"إف إل أو" وكانت تجري على ملعب سيليوانغي باندونغ.

وعلى الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول باقي اللاعبين.