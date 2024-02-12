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من الفيديو

فيديو لصاعقة رعدية تضرب لاعب كرة وسط الملعب.. وترديه!

دبي - العربية.نت
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في مشهد لا يوصف، أظهرت لقطات فيديو، وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي، خلال مباراة ودية، في الملعب بصاعقة رعدية.

فقد توفي اللاعب عندما ضربته الصاعقة أثناء المباراة التي جرت، أمس الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

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وقتلت الصاعقة اللاعب سبتيان، البالغ من العمر 30 عاما، في فريق "أفي بي أي سوبانغ".

فشلوا بإسعافه!

يشار إلى أن المباراة كانت بين فريقي "سوبانغ و"إف إل أو" وكانت تجري على ملعب سيليوانغي باندونغ.

وعلى الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول باقي اللاعبين.

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