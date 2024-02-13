3 ملوك بريطانيين توفوا بسبب السجائر.. تعرف عليهم

بالقرن الماضي، شهدت بريطانيا، عقب وفاة الملكة فيكتوريا يوم 22 يناير 1901، ما بين عامي 1901 و1952 تتويج خمسة ملوك وملكات. إلى ذلك، تميز ثلاثة من هؤلاء الملوك، وهم إدوارد السابع (Edward VII) وجورج الخامس (George V) وجورج السادس (George VI)، بإدمانهم الشديد على التدخين. وبسبب ذلك، أصيب هؤلاء الملوك بأمراض عديدة أسفرت عن وفاتهم لاحقا.

إدوارد السابع

مع استلامه لزمام الأمور خلفا للملكة فيكتوريا عام 1901، لم يتردد الملك إدوارد السابع في إنهاء سياسة الرقابة التي كانت مفروضة على التبغ والتدخين زمن الملكة فيكتوريا. وانطلاقا من ذلك، سمح لجميع المواطنين بالتدخين بالأماكن العامة. ويعود السبب في صدور مثل هذه القرارات لكون إدوارد السابع أحد المدخنين الشرهين. فمنذ سنوات، أدمن إدوارد السابع على عادة تدخين 20 سيجارة و12 سيجار يوميا.

وفي الأثناء، لعبت السجائر دورا هاما في تعكر الحالة الصحية للملك إدوارد السابع. فعام 1907، أصيب الأخير بسرطان الخلايا القاعدية واضطر للتعالج عن طريق الراديوم. وخلال السنوات الأخيرة من حياته، عانى إدوارد السابع مرات عديدة من التهاب الشعب الهوائية. وعام 1909، انهار الملك البريطاني خلال زيارته لبرلين وفقد وعيه. وقد تكررت هذه الحادثة معه أثناء تواجده بفرنسا بالعام التالي.

يوم 27 أبريل 1910، شخّص الأطباء مجددا إصابة إدوارد السابع بالتهاب الشعب الهوائية. ويوم 6 مايو 1910، عانى الملك البريطاني من نوبات قلبية أدت لوفاته عن عمر ناهز 68 سنة.

جورج الخامس

مع وفاة إدوارد السابع عام 1910، استلم جورج الخامس لقب ملك بريطانيا. وتماما كوالده إدوارد السابع، كان جورج الخامس مدخنا شرها حيث أدمن الأخير تدخين كميات كبيرة من السجائر بشكل يومي وهو ما تسبب في ظهور العديد من الأمراض التنفسية لديه.

بسبب مشاكله مع التدخين، أصيب جورج الخامس بالتهاب الشعب الهوائية المزمن. وبداية من العام 1925، اتجه أطباؤه لإرساله بشكل دوري برحلات نقاهة نحو عدد من المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وعام 1928، عانى الملك البريطاني من تعفن الدم الذي ظهر لديه بين الحجاب الحاجز ورئته اليمنى. وبسبب ذلك، خضع جورج الخامس لتدخل جراحي عاجل.

وعلى الرغم من هذا التدخل الطبي، لم تتحسن حالة جورج الخامس كثيرا حيث اضطر الأخير لملازمة السرير والخلود لراحة مطولة بمناسبات عديدة. وبالعام الأخير من حياته، خضع جورج الخامس لعلاج بالأكسجين بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت برئتيه.

يوم 15 يناير 1936، اشتكى جورج الخامس من نزلة برد حادة جعلته طريح الفراش. وبعدها بخمسة أيام، توفي الأخير عن عمر ناهز 70 عاما.

جورج السادس

عام 1936، استلم جورج السادس لقب ملك بريطانيا خلفا للملك إدوارد الثامن الذي تنازل عن العرش بعد أقل من عام على استلامه. وبتلك الفترة، عرف جورج السادس بإدمانه للتدخين. وبسبب القلق والضغوطات التي سببتها الحرب العالمية الثانية له، اتجه جورج السادس لزيادة كمية السجائر التي تعاطاها بشكل يومي.

بسبب إدمانه الشديد على السجائر، واجه جورج السادس العديد من الأمراض القاتلة حيث أصيب الأخير بسرطان الرئة كما عانى في الآن نفسه من التصلب الشرياني ومرض بورغر. وخلال العام 1949، اضطر جورج السادس لإلغاء زيارته لأستراليا بسبب انسداد شرايين رجله اليمنى. وقد استدعى ذلك تدخلا طبيا عاجلا جعل من الملك طريح الفراش. ويوم 23 سبتمبر 1951، خضع جورج السادس لتدخل طبي آخر استدعى استئصال رئته اليسرى بشكل كامل.

وعقب ظهور أخير بمطار لندن لتوديع ابنته إليزابيث وزوجها فيليب، توفي جورج السادس يوم 6 فبراير 1952 عن عمر ناهز 56 سنة. وبالسنوات التالية، تحدثت بعض الصحف، بشكل ساخر، عن ضرورة وضع صورة الملك جورج السادس على علب السجائر لتحذير المواطنين من مخاطر التدخين.



رسم تخيلي للملك إدوارد السابع وهو يدخن السيجار صورة للملك جورج السادس