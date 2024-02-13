بعد عودته من كأس آسيا.. الآلاف يستقبلون المنتخب الأردني

حظيت بعثة المنتخب الأردني القادمة من الدوحة باستقبال جماهيري كبير في شوارع العاصمة الأردنية عمان إثر حصول المنتخب الأول على مركز الوصافة في كأس آسيا وللمرة الأولى في تاريخه.

وأقام الاتحاد المحلي بعدها حفلَ تكريم للبعثة على خلفية إنجازه التاريخي واحتشد الآلاف من المشجعين في استاد عمان الدولي لتوجيه الشكر إلى لاعبي منتخب الأردن بعد إنجاز الوصول إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة.

عرض بالطائرات المسيّرة

كما عرضت طيارات مسيرة رسالة "شكرا للنشامى" فوق الآلاف من المشجعين المتحمسين إلى جانب رسالة "رفعوا رأسنا".

وتمت إضاءة الملعب بألوان العلم الأردني احتفاء بالمنتخب، الذي خالف التوقعات وبلغ نهائي البطولة، مع عرض أبرز الأهداف التي سجلها المنتخب.

فيما بدأ الاحتفال بدقيقة صمت على أرواح أهالي قطاع غزة وقراءة الفاتحة على أرواحهم، والنشيد الوطني الأردني.

ووسط تصفيق جماهيري زين نجوم المنتخب الملعب مرتدين "الشماغ" الأردني، مع مدربهم المغربي حسين عموتة وتفاعلوا مع الجماهير بالغناء وأداء الدبكات الشعبية.

وهتف المشجعون باسم لاعب تلو الآخر حتى ظهرت التشكيلة كاملة على منصة رئيسية، وقبل أن يحصل كل لاعب على كرة ويوقع عليها ويهديها إلى الجماهير عن طريق تسديدها نحو المدرجات.







وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

الأردن يفاجئ الجميع

يذكر أن الأردن فاجأ الجميع، وبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة ثم تفوق على كوريا الجنوبية بهدفين، وقبل الخسارة 3-1 في النهائي أمام قطر صاحبة الأرض وحاملة اللقب بعد استقبال ثلاث ركلات جزاء يوم السبت الماضي.

وكان بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني قد أصدر قرارا اليوم الاثنين بتقليص ساعات العمل والدوام لتكون حتى الساعة الثانية ظهرا لمنح الفرصة للجماهير لحضور حفل تكريم أبطال المنتخب الوطني.