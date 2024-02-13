بعد الصين.. فيديو جديد لدب يقف على رجليه كالإنسان في تايوان

بعد أن أثار الدب الشمسي في حديقة حيوانات في الصين قبل الكثير من التساؤلات والحيرة عندما وقف كالإنسان على رجليه يلوح للزائرين.. ها هي المشهدية تتكرر وهذه المرة في تايوان.

فقد تم تصوير دب في حديقة حيوان في تايوان وهو يتجول ويستقبل الزائرين بطريقة مريبة تشبه البشر، ما أجبر إدارة الحديقة على التأكيد أنه دب وليس إنسانا بزي دب.

لم يصدق الزائرون في حديقة حيوان شوشان في كاوشيونغ من تصديق أعينهم عندما اقترب منهم الدب الأسود، الذي يدعى بوبي. تم التقاط صور للحيوان الفضولي بالكاميرا وهو يقفز فوق جذع شجرة ويقف على رجليه الخلفيتين بينما كان ينظر إلى الأعلى خارج حظيرته وهو يلوح للمارة.

فال البعض إن ثباته على قدمين وارتفاعه المماثل للإنسان يشير إلى كونه شخصًا يرتدي زيًا، لكن حديقة الحيوان رفضت هذه التكهنات، قائلة إن أي شخص لا يمكنه ارتداء بدلة فرو في درجات الحرارة المرتفعة.







ويأتي ذلك بعد أن أثيرت شكوك مماثلة حول الدببة في حديقة الحياة البرية الصينية العام الماضي، ما أثار جدلًا غاضبًا عبر الإنترنت حول ما إذا كانوا أشخاصًا يرتدون ملابس الدببة أم الدببة الحقيقية.

وأثار مقطع الفيديو الأخير لدب يشبه الإنسان، والذي تم تصويره في تايوان، تعليقات كثيرة بين مصدق وغير مصدق. وفقًا لحديقة الحيوان، أثار بوبي أيضًا نقاشًا في عام 2016 عندما بدأ السكان المحليون يقترحون لأول مرة أنه كان في الواقع إنسانًا يرتدي زيًا. ومع ذلك، أوضحت حديقة الحيوان أن الدببة السوداء التايوانية يمكنها الوقوف منتصبة في البرية.

في ذلك الوقت، أكد عمدة كاوشيونغ تشن جو أيضًا أن الحيوانات في حديقة حيوان شوشان حقيقية وليست أناسا.

وبالعودة إلى الجدل الشعبي، قال السكان المحليون مازحين إن بوبي يبدو وكأنه عامل يرتدي زيًا أكثر من كونه دبًا أسود حقيقيًا. قال أحدهم: "إنه يمشي بثبات على قدمين." وأضاف آخر: "إنه يقف مثل الإنسان. يبلغ ارتفاعه حوالي 6 أقدام".

وبحسب تقرير لـ"ديلي ميل" وجهت اتهامات مماثلة إلى حديقة حيوان هانغتشو في الصين في أغسطس الماضي، عندما ترك دب ذو فراء متجعد غريب وأرجل نحيلة الناس في حيرة من أمرهم، ما أدى إلى تساؤلات حول ما إذا كان إنسانًا أم وحشًا.

تم تصوير دب الشمس الماليزي في حديقة الحيوان وهو يرحب بالزائرين وهو يقف على رجليه الخلفيتين.

يُظهر مقطع فيديو استثنائي الدب وهو يصل لالتقاط وجبة خفيفة تم إلقاؤها في حظيرته في حديقة حيوان هانغتشو، لكنه فشل بشكل كوميدي في الإمساك بها.

ومن المعروف أن دب الشمس لديه سلوكيات شبيهة بالإنسان، وهو بحجم الكلاب الكبيرة، ويقف على أرجله الخلفية على ارتفاع 1.3 متر على الأكثر.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يتراوح طول الدببة السوداء بين خمسة وسبعة أقدام أثناء وقوفها على أرجلها الخلفية.

كما اتُهمت حدائق حيوان صينية أخرى بمحاولة تصوير الكلاب المصبوغة على أنها حيوانات أخرى مثل الذئاب أو القطط الأفريقية. في عام 2019، شوهد اثنان من العاملين في حديقة الحيوان في Yancheng Wild Animal World في تشانغتشو، الصين، وهما يرتديان أزياء الغوريلا ويقفزان. بعد الشكاوى، ورد أن حديقة الحيوان ذكرت أنها كانت مزحة كذبة أبريل.

وفي عام 2018، ظهرت تقارير تشير إلى أن حديقة حيوان بالقاهرة كانت تحاول خداع الزوار من خلال رسم حمار باللونين الأبيض والأسود ليبدو وكأنه حمار وحشي. تم رصد المخلوق الغريب من قبل الطالب محمود السرحاني أثناء زيارته لمحمية الحيوانات التي تم افتتاحها مؤخرًا في حديقة الحديقة الدولية البلدية. وسارع عدد من الأطباء البيطريين داخل البلاد إلى التأكد من أن الحيوان كان حمارًا بالفعل.