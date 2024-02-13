غارة إسرائيلية تقتل الفنان علاء قدوحة في غزة.. اشتهر بالسخرية من "الجنرال موشي"

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل الفنان الفلسطيني علاء قدوحة، المعروف بتأديته لشخصية "الجنرال موشي" الإسرائيلي، وعدد من أفراد عائلته، في قصف لطيران الجيش الإسرائيلي استهدف منزل العائلة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويعد الفنان قدوحة من بين أشهر الفنانين على منصة "تيك توك"، وكان يظهر في مشاهد عدة على أنه "ضابط إسرائيلي"، وله عدد من الأعمال الدرامية الفلسطينية.

الجنرال موشي

واشتهر الفنان الفلسطيني الراحل قدوحة عام 2023 بتجسيد شخصية "الجنرال الإسرائيلي موشي"، وجذب المشاهدين في العالم العربي بعد أن نشر فيديو قصيراً على موقع التواصل "تيك توك"، علَّق فيه على مشهد غراب يُسقط علم إسرائيل.

وزاد الانتباه لفيديوهات "الجنرال الإسرائيلي موشي" بعد مقتل جندي مصري في اشتباك مع جنود إسرائيليين، أثناء تسلله بالخطأ للحدود لمطاردة أحد العناصر الإجرامية.

وذكر تقرير لوكالة رويترز آنذاك أن معظم التعليقات على "فيديو الغراب" تشير إلى أن أصحابها يعتقدون بالفعل أنه "جنرال إسرائيلي". وأضافت أن فريق تقصٍّ قام بتتبع الفيديو، وتبيَّن أنه فيديو حقيقي، لكنه ساخر، مؤكدة أن الفنان الفلسطيني قدوحة هو صاحب الفيديو.