كوارث طبيعية
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تشيلي
وقع الزلزال على بعد 123 كيلومترا (76 ميلا) شمال غرب لا سيرينا، وعلى عمق يقدر بـ30 كلم
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وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر منطقة أتاكاما في وسط تشيلي، صباح الأربعاء، بحسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط (EMSC).
ووقع الزلزال على بعد 123 كيلومترا (76 ميلا) شمال غرب لا سيرينا، تشيلي، وعلى عمق يقدر بـ30 كلم.
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