شاهد طريقة جديدة لقلي البيضة ينطوي البياض فيها على الصفار

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بديل عن القلي التقليدي للبيضة، انتشر حديثا ولاقى رواجا عبر وسائل التواصل، إلى درجة أن أكثر من 25 مليونا شاهدوا فيديو عنه بحساب @HowThingsWork في منصة "X" وحدها، إضافة لملايين آخرين بوسائل أخرى للتواصل، وفيه نرى أن الطريقة هي "تغليف" الصفار البيضوي ببياضها، وجعله مطويا على شكل مربع فوق الصفار.
ولا تحتاج لتجربة طريقة القلي الجديدة، سوى إلى مقلاة غير لاصقة وملعقة مثقوبة لفصل الصفار عن البياض، علما أن بإمكانك القيام بذلك يدويا إذا أردت، بحسب ما يبدو في الفيديو المنقول أدناه عن الموقع.
Alternative way to cook Eggs 🍳 pic.twitter.com/SW6YGmSmxo— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) January 25, 2024
1 - تأكد أولا بأن المقلاة أصبحت حامية قبل إضافة القليل من الزيت إليها.
2 - اسكب بياض البيضة في المقلاة وحركه لتتشكل طبقة رقيقة
3 - اترك البياض ينضج قليلا، ثم ضع صفار البيضة في منتصفه.
4 - قم بطي البياض بعناية فوق الصفار، بأصابعك أو بأي أداة تراها مناسبة
5 - اقلب المربع على كلا الجانبين حتى ينضج.
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