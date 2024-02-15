فيديو لضابط بزي دب "عاشق" يستدرج تاجرة مخدرات بلافتة "أنت سبب ابتسامتي"
تلجأ الشرطة في بيرو إلى أساليب غريبة للقبض على تجار المخدرات
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تلجأ الشرطة في بيرو إلى أساليب غريبة للقبض على تجار المخدرات، حيث ألقت القبض على أحدهم بحيلة خادعة في عيد الحب.
مرتديًا زي الدب الكامل، توجه ضابط جريء من الشرطة الوطنية في بيرو إلى شقة امرأة يعتقد أنها تاجرة مخدرات في العاصمة ليما. ركع الضابط على ركبة واحدة، وهو يمسك بالوناً على شكل قلب وعلبة من الشوكولاتة في إشارة واضحة إلى الحب، وأشار إلى التاجرة - وهي امرأة ممتلئة الجسم ترتدي قميصاً أسود فضفاضاً - للنزول من شرفتها إلى الشارع.
🔴Al estilo de San Valentín, el Escuadrón Verde de la Policía Nacional capturó a micro comercializadoras de droga, utilizando un detalle con un oso de peluche, en el distrito de San Martín de Porres.— Radio Nacional (@RadioNacionalFM) February 14, 2024
📹: Silvia Gonzalez#ElInformativoxNacional pic.twitter.com/BucsMt4MwA
ويظهر الفيديو الشرطي وهو يجثو على ركبة واحدة ويحمل لافتة مكتوب عليها بالإسبانية "أنت سبب ابتسامتي" وحلوى وبالون على شكل قلب.
تنطلي الحيلة على المرأة إلى شرفة منزلها قبل أن يتحول الفيديو إلى لقطة أخرى.
هذه المرة، قام الضابط، بدون قناعه ولكن لا يزال يرتدي زي الدب، بوضعها في الأصفاد. وهرع ضباط آخرون من مكافحة المخدرات بملابس مدنية للمساعدة في الاعتقال.
قامت الشرطة بضبط كميات من المخدرات من منزلها ويُظهر الفيديو اعتقال امرأتين على الأقل من المشتبه بهم.
في ديسمبر/كانون الأول، تنكر أحد ضباط الوحدة السريين في زي سانتا كلوز قبل مداهمة أخرى للمخدرات، ما أدى إلى تشتيت الانتباه عن طريق كسر الباب الأمامي لوكر مخدرات يصعب الوصول إليه بمطرقة ثقيلة بينما اقتحم ضباط آخرون الطابق الثاني من خلال النافذة.
-
الكونغرس يحذر من حدث يهدد الأمن القومي.. ورئيس مجلس النواب مطمئناجتماع للجنة الاستخبارات الخميس لمناقشة التهديد الذي وصف بالعاجل أميركا
-
غارات إسرائيلية تتجدد جنوب لبنان.. وارتفاع عدد القتلى إلى 13واشنطن قلقة من صواريخ حزب الله العرب والعالم
-
نتنياهو يتوعد بعملية "قوية" في رفح.. ويرفض إعادة وفد التفاوض إلى القاهرةلقي أكثر من 28 ألف شخص حتفهم وأصيب 68 ألفاً في غزة العرب والعالم