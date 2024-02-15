معركة في الجو.. لكمات بين ركاب رحلة بسماء أميركا

في مشهد بات متكررا، اندلع عراك بالأيدي بين ركاب على متن طائرة تابعة لشركة أميركية كانت تحلق في الهواء.

فقد وثق مقطع فيديو اللكمات المتبادلة على الرحلة رقم 1288، التي غادرت أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وكانت متجهة إلى ولاية هاواي الاثنين، وفقا لفوكس نيوز.

"معركة في السماء".. اشتباك بالأيدي بين الركاب على متن طائرة تابعة لشركة طيران ساوث ويست الأميركية#العربية pic.twitter.com/EZTOamLP01 — العربية (@AlArabiya) February 14, 2024

مادة اعلانية

وأظهر المقطع رجلا يقف أمام مقعد النافذة الأيمن ويضرب شخصا آخر يرتدي قبعة بيسبول فيما تقف عدة نساء بينهما.

وقال مسؤول لشركة ساوث ويست التي جرت فيها الحادثة، لوسائل الإعلام: "نحن نشيد بطاقمنا وعملائنا على احترافيتهم في (نزع فتيل) هذا الموقف".

وأضاف: "هبطت الرحلة بسلام في وجهتها المقررة، واستقبلت السلطات المحلية الرحلة عند وصولها".

فيما جرى اعتقال الرجلين المشاركين في المشاجرة.