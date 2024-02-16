دعوى بنزيمة ضد وزير فرنسي سقطت.. "لم يلطخ شرفه"

بعد مرور 4 أشهر على الدعوى التي رفعها نجم كرة القدم الدولي كريم بنزيمة ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتهمة التشهير، صدر الحكم.

فقد أسقطت محكمة العدل الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم، شكوى لاعب الاتحاد السعودي ضد دارمانان، أمس الخميس.

وقال المدعي العام ريمي هيتز إن المحكمة لم تجد أي أساس لوجود هجوم على شرف بنزيمة أو سمعته، حسب فرانس برس.

تغريدة عن غزة

وكان دارمانان، الوزير اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، انتقد بنزيمة بعدما نشر المهاجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "أكس" في منتصف أكتوبر الماضي، رسالة داعمة لسكان غزة. وكتب حينها "ضحايا القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل.

كما أضاف بنزيمة في تغريدته "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

جماعة الإخوان

في حين زعم وزير الداخلية أن هذا الموقف يشي بعلاقات بنزيمة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقال دارمانان حينها في تصريح لقناة "سي نيوز" مثيرا عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "كريم بنزيمة لديه علاقة سيئة السمعة، مع الإخوان كما نعلم كلنا".

إلا أن نجم الكرة لم يغض النظر عن تلك التصريحات، وكلف المحامي هوغ فيجييه بالتقدم بشكوى ضد الوزير، لما اعتبره إساءة لسمعته كلاعب شهير وشرفه.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، شهد العالم برمته تراشقاً وجدلاً حول العديد من أسماء المشاهير من الذين أعلنوا تضامنهم مع غزة، أو حتى مع إسرائيل.