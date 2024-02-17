بالثلاثينيات.. تعرف على منصب أعدمت موسكو كل من شغله

منذ منتصف عشرينيات القرن الماضي، شهد الاتحاد السوفيتي ظهور ما يعرف بنظام الغولاغ (Gulag)، وقد تمثل الغولاغ حينها في نوع من أنواع معسكرات العمل القسري التي انتشرت بمناطق مختلفة من أرجاء البلاد، خاصة بوسط البلاد وسيبيريا والمناطق النائية، واقتيد نحوها عدد كبير من المواطنين السوفييت الذين اتهموا بارتكاب جرائم كمعارضة الحكم الستاليني ومحاولة إفشال البرامج الزراعية والصناعية.

الغولاغ أثناء فترة ستالين

خلال الحقبة الستالينية، سجل نظام الغولاغ انتشارا واسعا حيث عجت مراكز العمل القسري بالمواطنين السوفييت الذين اقتادتهم مفوضية الشعب للشؤون الداخلية نحوها. وفي الأثناء، جاء توسع نظام الغولاغ ما بين الثلاثينيات والأربعينيات ليجسد توجهات جوزيف ستالين على أرض الواقع حيث آمن الأخير حينها بإمكانية تأديب وإعادة تأهيل المواطنين السوفييت غير الصالحين عن طريق العمل.

وبهذه المعسكرات، عومل المعتقلون بشكل سيئ حيث تعرضوا للإهانة وأجبروا على إنجاز مهام شاقة بظروف قاسية. فخلال عملية حفر قناة ستالين التي ربطت بين البحر الأبيض والبلطيق عام 1933، أجبر المعتقلون على العمل أثناء شتاء بارد بلغت درجات الحرارة خلاله 40 درجة تحت الصفر. وبسبب ذلك، توفي عشرات الآلاف من المعتقلين أثناء إنجاز هذا المشروع.



صورة للقائد السوفيتي جوزيف ستالين بيرمان وسط الصورة رفقة مجموعة من رفاقه

حسب العديد من التقارير، مر نحو 18 مليون سوفيتي بمعسكرات العمل القسري المعروفة بالغولاغ ما بين منتصف عشرينيات ومطلع ستينيات القرن الماضي. وفي الأثناء، قدّر المؤرخون المختصون بالشأن السوفيتي عدد الذين توفوا داخل هذه المعتقلات بنحو 1.6 مليون شخص.

ولضمان تواصل العمل وتطبيق الأوامر داخل هذه المعسكرات، اتجه جوزيف ستالين للاعتماد على عدد من المساعدين الذين حصلوا على منصب قائد الغولاغ بالاتحاد السوفيتي. وعلى الرغم من إخلاصهم ووفائهم له، لم يتردد ستالين في التخلص من معظم قادة الغولاغ، أثناء الحقبة الستالينية، عقب توجيه تهم عديدة لهم.

إعدام 4 من قادة نظام الغولاغ

ما بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 1930، شغل تيودورس إيهمانس (Teodors Eihmans)، ذو الأصول اللاتفية، منصب أول قائد لنظام الغولاغ السوفيتي خلال الحقبة الستالينية. وبالسنوات التالية، حصل الأخير على مناصب هامة صلب مفوضية الشعب للشؤون الداخلية وساهم في ملاحقة العديد من المطلوبين للنظام الستاليني. وفي خضم فترة التطهير الكبير، فقد إيهمانس ثقة ستالين واتهم بمساندة أنصار ليون تروتسكي بالبلاد. خلال شهر تموز/يوليو 1937، اعتقل إيهمانس وأرسل نحو السجن أين تعرض للتعذيب قبل أن يعدم رميا بالرصاص بحلول شهر أيلول/سبتمبر 1938.

إلى ذلك، خلف لازار كوغان (Lazar Kogan) تيودورس إيهمانس كقائد لنظام الغولاغ. وقد تولى هذا المسؤول السوفيتي المنصب ما بين حزيران/يونيو 1930 وحزيران/يونيو 1932. لاحقا، أشرف كوغان على المعتقلين الذين تكفلوا بإعداد قناة ستالين قبل أن يعتقل بتهمة الخيانة مطلع العام 1938. ويوم 3 آذار/مارس 1939، أعدم كوغان رميا بالرصاص على يد عدد من أفراد مفوضية الشعب للشؤون الداخلية.

وما بين عامي 1932 و1937، تولى ماتفاي بيرمان (Matvei Berman) زمام الأمور كقائد لنظام الغولاغ. وعقب حادثة اغتيال سيرغي كيروف سنة 1934 ومجاعة أوكرانيا، أشرف الأخير على إدارة شؤون المعتقلات التي استقبلت أعدادا هائلة من المعتقلين. عقب عزله من منصبه عام 1937، طرد بيرمان من الحزب الشيوعي بالعام التالي. وأواخر العام 1938، اعتقل الأخير ومكث بالسجن لأشهر قبل أن يعدم رميا بالرصاص يوم 7 آذار/مارس 1939.

وما بين عامي 1937 و1938، تولى إسرائيل بلينر (Israel Pliner) قيادة جهاز الغولاغ. وقد أشرف الأخير أثناء تلك الفترة على عملية نقل وتهجير المواطنين ذوي الأصول الكورية والمقيمين على الأراضي السوفيتية كما وزع في الآن ذاته عشرات الآلاف من ذوي الأصول البولندية على مراكز العمل القسري. سنة 1938، عزل بلينر من منصبه واعتقل بتهمة قيادة أنشطة مضادة للثورة. وبالعام التالي، أعدم الأخير رميا بالرصاص.