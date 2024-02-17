هدد شرطيين بـ"سكّين جزّار" في باريس.. فأردوه قتيلاً

قتلت قوات حفظ الأمن ليل الجمعة/ السبت في باريس رجلا كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار"، على ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن الرجل من مواليد كانون الثاني/يناير 1984 في السودان ولا يوجد سجل قضائي له.

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وذكرت النيابة العامة أن الشرطيين أطلقوا النار بعدما استخدموا مسدسا صاعقا بدون نتيجة، مشيرة إلى فتح تحقيق، موضحة أنه قبل قليل من الساعة الثالثة صباحا "تلقت أجهزة الشرطة بلاغا عن وجود شخص يشكل خطرا يرتدي جلبابا ويحمل سكّين جزّار في محطة بوت دو شابو روج للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس".

صعقوه 20 مرة ولم يرتدع

وتابع البيان أن "عند وصولهم، كان الرجل يحمل سكّين جزّار في يد ودفترا عليه كتابات بالعربية في اليد الأخرى".

وجاء في البيان أن الرجل "لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه وبالرغم من استخدام الشرطيين مرارا مسدسهم الصاعق، انقض عليهم وهو لا يزال يحمل سكّين الجزّار"،وفقا "وكالة أنباء العالم العربي".

وتابع "وفق العناصر الأولية، استخدم أربعة شرطيين سلاحهم الصاعق عشرين مرة".

وقالت النيابة العامة إن الشرطيين الذين أطلقوا النار نقلوا إلى المستشفى في حال "صدمة" من دون ذكر إصابة أي شرطي بجروح.