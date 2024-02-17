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حسن شحاتة

كواليس الخناقة لأول مرة.. حسن شحاتة "شيكابالا شتمني"

دبي - العربية.نت
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بعد أن أثارت جدلاً واسعاً في تلك الفترة، كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعضاً من كواليس أزمته مع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض عقب استبداله في مباراة المغرب الفاسي والتي تعود بعمرها لسنوات.

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فقد أوضح شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه قرر تغيير شيكابالا في مباراة المغرب الفاسي، من أجل تنشيط الناحية الهجومية، بينما كان الفريق متقدما في النتيجة 2-0.

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وبينما أثار القرار غضب شيكابالا الذي اعترض بشكل غير لائق، أضاف شحاتة أن شيكابالا شتمه وهو خارج أثناء استبداله.

كما أكد قائلاً: "مش هتكسف أقول كده".

عمرها أكثر من 12 عاماً

يذكر أن مباراة الفارس الأبيض مع المغرب الفاسي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012، كانت أثارت جدلا بسبب الأزمة بين الاثنين.

أما الزمالك فيستعد لمواجهة نظيره الإسماعيلي بعد غد الاثنين ضمن مواجهات بطولة الدورى الممتاز.

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