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ميدو

"ما يحدث لا يليق".. ميدو يتحدث عن فضيحة داخل اتحاد الكرة المصري

دبي - العربية.نت
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أطلق لاعب منتخب مصر السابق ونادي الزمالك أحمد حسام "ميدو" انتقادات حادة لاتحاد الكرة المصري.

فقد وصف قرار تعيين علاء نبيل كمدير فني لاتحاد الكرة المصري بالفضيحة، مطالبا وزير الرياضة أشرف صبحي بالتدخل فوراً.

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"ما يحدث لا يليق"

واتهم "ميدو" علاء نبيل بأنه لا يمتلك الدراسات المطلوبة لهذا المنصب، معتبرا أن ما يحدث لا يليق باسم مصر.

"فضيحة جديدة"

وقال عبر حسابه على "إكس": "تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة مخالف لقوانين الاتحاد الدولي.. الرجل لا يمتلك الدراسات المطلوبة لهذا المنصب.. فضيحة جديدة لاتحاد كرة القدم المصري.. أرجو من معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي التدخل فورا.. ما يحدث لا يليق باسم مصر".


تعيين علاء مديراً فنياً للاتحاد

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة، وذلك ضمن قرارته التصحيحية بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16.

كما اختار الاتحاد حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة القدم خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

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