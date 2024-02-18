ممنوع تصوير "الكائنات الحية" في ولاية قندهار مهد طالبان
وزارة الداخلية في الولاية قالت إنه يسمح بتغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أمرت السلطات في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان، مهد حركة طالبان، مسؤوليها اليوم الأحد بعدم التقاط صور أو مقاطع فيديو "للكائنات الحية".
وفي رسالة إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجهت وزارة الداخلية في الولاية المسؤولين بـ"الامتناع عن التقاط صور للكائنات الحية في التجمعات الرسمية وغير الرسمية، لأن ضررها أكثر من نفعها".
وقالت الوزارة في المقابل إن تغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت مسموح بها.
وأكد ناطق باسم حاكم قندهار لوكالة "فرانس برس" صحة الرسالة. لكن لم يتّضح على الفور إلى أي مدى سيتم تطبيق الأمر وطريقة تنفيذه.
وحظرت حركة طالبان التلفزيون وصور الكائنات الحية خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.
وامتنعت وسائل إعلام عدة عن استخدام صور للأشخاص والحيوانات منذ عودة طالبان إلى السلطة صيف العام 2021.
مع ذلك، كثيراً ما تقوم إدارات الحكومة المركزية الرسمية بتوزيع ومشاركة صور المسؤولين المحليين بعد لقائهم بشخصيات أجنبية.
-
السعودية تبحث تعزيز الربط الجوي مع "أميركا" و"سنغافورة" و"الصين"وفد رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني بالمملكة يبدأ زيارة للدول الثلاث سياحة وسفر
-
7 آلاف قتيل وآلاف المجندين.. الحوثي يقود أطفال اليمن إلى محارق الموتالجماعة تعد الطرف الأكثر تجنيدا للأطفال وفق تقارير المنظمة الصادرة خلال الفترة ... اليمن
-
فايكانو يستغل "سذاجة" كامافينغا ويوقف ريال مدريدفرض رايو فايكانو التعادل 1-1 على ضيفه ريال مدريد، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة ... رياضة عالمية