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TOPSHOT - An Afghan burqa-clad woman walks across a road in Kandahar on December 17, 2023. (Photo by SANAULLAH SEIAM / AFP)
سيدة تمشي في أحد شوارع قندهار (تعبيرية)
أفغانستان وطالبان

ممنوع تصوير "الكائنات الحية" في ولاية قندهار مهد طالبان

وزارة الداخلية في الولاية قالت إنه يسمح بتغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت

العربية.نت
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أمرت السلطات في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان، مهد حركة طالبان، مسؤوليها اليوم الأحد بعدم التقاط صور أو مقاطع فيديو "للكائنات الحية".

وفي رسالة إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجهت وزارة الداخلية في الولاية المسؤولين بـ"الامتناع عن التقاط صور للكائنات الحية في التجمعات الرسمية وغير الرسمية، لأن ضررها أكثر من نفعها".

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وقالت الوزارة في المقابل إن تغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت مسموح بها.

وأكد ناطق باسم حاكم قندهار لوكالة "فرانس برس" صحة الرسالة. لكن لم يتّضح على الفور إلى أي مدى سيتم تطبيق الأمر وطريقة تنفيذه.

وحظرت حركة طالبان التلفزيون وصور الكائنات الحية خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.

وامتنعت وسائل إعلام عدة عن استخدام صور للأشخاص والحيوانات منذ عودة طالبان إلى السلطة صيف العام 2021.

مع ذلك، كثيراً ما تقوم إدارات الحكومة المركزية الرسمية بتوزيع ومشاركة صور المسؤولين المحليين بعد لقائهم بشخصيات أجنبية.

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