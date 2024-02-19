اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الداعية المصرية نيفين مختار

الداعية المصرية نيفين مختار لـ "سؤال مباشر": "مداعبة زوجك مقدَّمة على صيامك"

وأضافت: إذا كان زوجها قد أذن لها من قبل بصيام التطوع فلا جناح عليها أن تكمل صيامها، ولا يحق للزوج إجبارها على الإفطار

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أجابت الداعية المصرية، نيفين مختار، لـ "سؤال مباشر" الذي تبثه قناة العربية عن السؤال المحرج.. "هل من حق الزوج أن يفطر زوجته في غير شهر رمضان في حال عدم أخذ إذنه؟".

قالت الداعية المصرية نيفين مختار إن هناك فرضا وهناك سنة.. ومداعبة الزوج وطلبه لزوجته "فرض" وصيام التطوع "سنة"، ولذلك فعلى الزوجة أن تقدم الفرض على السنة، وتفطر لتلبية طلب زوجها للمداعبة أو الفراش.

مادة اعلانية

وأضافت: إذا كان زوجها قد أذن لها من قبل بصيام التطوع فلا جناح عليها أن تكمل صيامها، ولا يحق للزوج إجبارها على الإفطار.

و"سؤال مباشر" برنامج حواري يقدمه خالد المدخلي، يستضيف فيه أهم الشخصيات الخليجية والعربية ليناقشهم في قضايا مثارة على الساحة ويواجههم بنبض الرأي العام وتفاعله مع هذه القضايا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رويترز: الحرب في غزة قد تستمر 8 أسابيع أخرى رويترز: الحرب في غزة قد تستمر 8 أسابيع أخرى
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط