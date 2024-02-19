الداعية المصرية نيفين مختار لـ "سؤال مباشر": "مداعبة زوجك مقدَّمة على صيامك"

أجابت الداعية المصرية، نيفين مختار، لـ "سؤال مباشر" الذي تبثه قناة العربية عن السؤال المحرج.. "هل من حق الزوج أن يفطر زوجته في غير شهر رمضان في حال عدم أخذ إذنه؟".

هل من حق الزوج أن يفطر زوجته في غير #رمضان في حال عدم إذنه؟

الداعية المصرية د. نيفين مختار في "#سؤال_مباشر"#مصر@KHALID76

لمشهدة الحلقة الكاملة:https://t.co/094WRK7HwB pic.twitter.com/03XU9YWpjm — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 19, 2024

قالت الداعية المصرية نيفين مختار إن هناك فرضا وهناك سنة.. ومداعبة الزوج وطلبه لزوجته "فرض" وصيام التطوع "سنة"، ولذلك فعلى الزوجة أن تقدم الفرض على السنة، وتفطر لتلبية طلب زوجها للمداعبة أو الفراش.

مادة اعلانية

وأضافت: إذا كان زوجها قد أذن لها من قبل بصيام التطوع فلا جناح عليها أن تكمل صيامها، ولا يحق للزوج إجبارها على الإفطار.

و"سؤال مباشر" برنامج حواري يقدمه خالد المدخلي، يستضيف فيه أهم الشخصيات الخليجية والعربية ليناقشهم في قضايا مثارة على الساحة ويواجههم بنبض الرأي العام وتفاعله مع هذه القضايا.