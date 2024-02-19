25 قتيلا بانهيار ثلجي في أفغانستان.. والحصيلة إلى ارتفاع

قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب ثمانية بجروح في انهيار صخري نجم عن تساقط كثيف للثلوج في شمال شرقي أفغانستان على ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.

وأوضح الناطق باسم الوزارة جنان سايق في مقطع مصور موجه لوسائل الإعلام "بسبب الانهيار قتل 25 من مواطنينا وأصيب ثمانية"، موضحا لوكالة فرانس برس أن الحصيلة قد ترتفع.

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وأضاف هاشمي أنّ نحو 20 منزلاً دُمّرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.

واجتاح الانهيار الثلجي قرية ناكري في وادي تاتين في نورستان ليل الأحد، ممّا أدى إلى طمر منازل بالثلوج والتراب.

وتشهد المناطق الجبلية في شمال أفغانستان كلّ عام انهيارات ثلجية، في وقت تفتقر فيه أجهزة الطوارئ إلى المعدّات اللازمة للإنقاذ.

وتأخر كثيرا تساقط الثلوج هذا العام في البلد المعتاد على فصول الشتاء القاسية في المناطق الجبلية، في مؤشر جديد إلى التأثير القوي لظاهرة الاحترار المناخي.

ففي منتصف كانون الثاني/يناير، لم تكن كابول قد شهدت تساقط الثلوج، التي تأخّرت شهراً ونصف الشهر.

وتعدّ أفغانستان أحد أفقر البلاد في العالم، وقد انهكتها حرب استمرت أربعة عقود كما طالها تغيّر المناخ بشدّة.

ويعيش نصف سكّان البلاد تحت خطّ الفقر، بينما يعاني 15 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق البنك الدولي.