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يوآف غالانت
الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تبحث عن بديل للسنوار وأصبحت بلا قيادة

اعتبر غالانت أن "كتيبة خان يونس لا تعمل كجهة عسكرية بأي حال من الأحوال"

لندن - العربية.نت
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في تقييم له أمس الأحد للوضع الأمني بقيادة الجيش الجنوبية، إن كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس "هزمت، وحماس تبحث عن بديل للسنوار".

قال أيضا، بحسب ما نشر موقع Ynet التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "محطة غزة التابعة لحماس لا تجيب. لا يوجد هناك من يمكن الحديث معه كقيادة بالميدان، والقيادة الخارجية تبحث عن قيادة داخلية، ولا توجد جهة تسيطر أو مسؤول نشط"، وفق معلوماته.

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واعتبر أن التعمق في العملية بخان يونس "يواصل إثبات نفسه، وكتيبة خان يونس لا تعمل كجهة عسكرية بأي حال من الأحوال. حماس بقيت مع الهوامش في المخيمات المركزية ومع كتيبة رفح. وما يحول بينهم وبين الانهيار الكامل كنظام عسكري هو قرار الجيش الإسرائيلي. لا يوجد هناك من سيقوم بمساعدتهم، لا إيرانيين ولا مساعدة دولية"، كما قال.

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