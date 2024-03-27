الرئيس الجديد "زوج الاثنتين".. من تحمل لقب السيدة الأولى في السنغال؟

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انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السنغال بأول أزمة ستواجه الرئيس السنغالي الجديد، وهي حول من ستحمل لقب السيدة الأولى في السنغال، بعد فوز المعارض بسير وفاي في الانتخابات الرئاسية، الذي يجمع بين زوجتين.

وينحدر الرئيس السنغالي الجديد (44 سنة) من مدينة امبور الواقعة في غرب البلاد. وكان أصغر المرشحين الذين بلغ عددهم 19 مرشحا في السن.

The record has been broken the president elect of Senegal has two wives..qtn is who is going to be the first lady??? pic.twitter.com/RCi2plPhzg — Bunyoro's finest ❤️ (@CindyCrani97410) March 26, 2024

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ويعد بسيرو فاي أول رئيس سنغالي يدخل القصر بزوجتين رغم انتشار ظاهرة التعدد في السنغال إلى درجة أنها تعطي الرجل في تقاليد البلد الإفريقي وجاهة اجتماعية.

وأشعلت التغريدات على التواصل بالسؤال والتي تحمل في بعض منها نوعا من السخرية، فيما رأى البعض الآخر أنه يعد نجاحا ثانيا يضاف إلى نجاح بسيرو فاي في الانتخابات.

وسألت سيندي كراني عبر حسابها على منصة "إكس": "لقد تم تحطيم الرقم القياسي لرئيس السنغال المنتخب لديه زوجتان.. السؤال هو من ستكون السيدة الأولى؟".

وعلق الدكتور بينكينج: "نجاح مزدوج.. رئيس السنغال المنتخب مع زوجتيه الجميلتين. يا شباب تعدد الزوجات هو المفتاح. وراء كل رجل ناجح، هناك امرأة. الآن تخيل زوجتين".

وأظهرت النتائج فوز بسرو فاي بأكثر من 50% من أصوات الناخبين، واعترف منافسه الرئيسي بالهزيمة.