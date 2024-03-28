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صورة لسفرة رمضان في الصيف (تعبيرية - أيستوك)

رمضان لن يأتي بالصيف إلا بعد 18 سنة.. خبير يطمئن

دبي - العربية.نت
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دخل شهر رمضان المبارك هذا العام على العالم في شهر آذار/مارس، الذي يعرف بأنه بداية شهر الربيع. ومع كل عام يبكر الشهر المبارك قدومة 10 أيام.

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ليبقى السؤال الأبرز: متى سيأتي رمضان بالصيف؟

وللإجابة، أفاد الباحث الفلكي السعودي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور مقدم فقرة "تقويم" اليومية على قناة العربية، بأننا سنودع شهر رمضان في فصل الربيع بعد سنتين من اليوم.

ولفت إلى أننا في عام 1447 سيدخل رمضان في حيز الشتاء، ليعيش فيه 9 سنوات تقريباً.

كما أكد أن الشهر الكريم لن يعود إلى الصيف إلا بعد 18 سنة تقريباً.

وكان الزعاق قد أكد أن رمضان هذه السنة هو فاصل بين الشتاء والصيف، موضحا أن ليالي الشهر الكريم هلّت مع موسم الأذرعة، ومدته 26 يوما، وله ذراعان من الصيف والربيع، وفي نهايته نودع الربيع.

كما أردف بداية الشهر المبارك، أنه وخلال الـ90 يوما القادمة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، وهناك 5 دول تنافس على الدرجات الأكبر في الحرارة، وهي: السعودية، والعراق، والكويت، والجزائر، وليبيا.

مكانة خاصة

يذكر أن شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري الذي يلي شهر شعبان.

ويعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام، حيث يمتنع المسلمون في أيامه عن تناول الطعام و‌الشراب والمغذيات ويتجنبون محظورات تبطل الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

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