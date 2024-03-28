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North Korean leader Kim Jong Un waves next to participants of the civil defense military parade commemorating the 75th anniversary of the founding of the country, in this picture released on September 11, 2023. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
الزعيم كيم يونغ (رويترز)

"كيم لا يحب الجينز".. طمسوا سروال مذيع بريطاني لأجله🧐

دبي - العربية.نت
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لا تتوقف الرقابة في كوريا الشمالية عند حد، بل وصلت حتى إلى ملابس مقدمي البرامج.

كيم جونغ أون يتفحص صوراً بثها قمر تجسس كوري لقناة السويس الأخيرة كيم جونغ أون يتفحص صوراً بثها قمر تجسس كوري لقناة السويس

طمسوا سروال الرجل!

فقد قررت قناة كوريا الشمالية الحكومية طمس سروال مقدّم برنامج البستنة الخاص بشبكة "بي بي سي" البريطانية، ألان تيتشمارش.

وبثّت قناة "سنترال تي في" نسخة عام 2010 من برنامج "أسرار الحديقة"، لجمهور الفترة الصباحية، مع حرصها على التأكد من أنّ المشاهدين لا يرون بنطال الجينز الذي يرتديه المقدم.

كما تناولت "هيئة الإذاعة البريطانية" الخبر، وأوردت أنّ الدولة الكورية الشمالية تحظر الجينز وتعدّه رمزاً للإمبريالية الغربية، واضعةً قوانين تمنع ارتداءه تعود إلى التسعينيات، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

أسرار حديقة آلان تيتشمارش كما عرض بإعلام كوريا الشمالية (BBC)
أسرار حديقة آلان تيتشمارش كما عرض بإعلام كوريا الشمالية (BBC)

وتابعت أنّ الزعيم كيم يونغ إيل كان أعلن حينها أنّ سراويل الجينز رمز للإمبريالية الأميركية، ولا مكان لها في دولة اشتراكية، كما نقلت عنه وكالة أنباء "إن كيه" ومقرّها سيول.

وهذه ليست أول مرة، ففي السنوات الأخيرة، كرّرت حملة قمع الثقافة الغربية هذا الحظر، فطلبت صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية من المواطنين في عام 2020 رَفْض ما وصفتها بـ"الثقافة البرجوازية" لمصلحة "نمط حياة اشتراكي متسامٍ".

في حين يُقال إنّ الزعيم الحالي، كيم يونغ أون، وهو نفسُه من محبّي الملابس الواسعة، يغضب من سروال الجينز الضيق والقمصان التي تحمل شعارات غربية شائعة في كوريا الجنوبية.

كيف وصل البرنامج؟!

ليبقى السؤال: كيف حصلت كوريا الشمالية على برنامج "بي بي سي"؟، خصوصا أن البرامج الغربية نادرة على شاشاتها، لحرص النظام، إلى حدّ الارتياب الشديد، على عدم السماح للثقافة الأجنبية بدخول البلاد.

يشار إلى أن هذه ليست هي أول مرة يُبثّ فيها برنامج "أسرار الحديقة" على التلفزيون الكوري الشمالي، حتى إن تيتشمارش فوجئ بظهوره على شاشات التلفزيون في الدولة الاشتراكية.

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