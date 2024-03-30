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أحمد رفعت على اليمين (أرشيفية من رويترز)

حالته مستقرة.. متى يخرج أحمد رفعت من المستشفى؟

دبي - العربية.نت
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تطورات جديدة شهدتها الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، الذي سقط فجأة على أرض الملعب خلال مباراة للدوري المصري، قبل أكثر من أسبوعين.

فقد كشف المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، هيثم عرابي، في تصريحات لفضائية مصرية، أمس الجمعة، أن رفعت انتقل إلى أحد المستشفيات بالقاهرة منذ 3 أيام، مؤكداً أن حالته مستقرة حالياً.

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التأكد من سلامته

غير أنه أضاف أنه لا يعلم موعد خروج رفعت من المستشفى، لافتاً إلى أن "الفريق الطبي المعالج له يدرس الحالة، وبيطمنوا على كل الوظائف في الجسم استكمالاً لما فعلته المستشفى في الإسكندرية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأردف أن الطبيب المعالج أكد له أنه سيتم تحديد موعد خروج رفعت من المستشفى بعد يومين أو 3 أيام.

فيما ختم قائلاً إن "أحمد لن يخرج من المستشفى إلا بعد الاطمئنان على جميع الوظائف في الجسم، والتأكد من سلامته".

توقف قلبه ساعة ونصف

يذكر أن اللاعب العشريني كان سقط وأغمي عليه خلال مباراة بين فريقي فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري العام المصري الاثنين 11 مارس.

فهرع اللاعبون والطواقم الطبية نحوه لمعرفة سبب سقوطه المفاجئ.

فيما طالبت الجماهير المتابعة للقاء بإنهاء المباراة فوراً ونقل اللاعب إلى المستشفى.

ثم نقل لاحقاً إلى قسم الطوارئ في مستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية، حيث توقف قلبه لمدة ساعة ونصف، لم يستجب خلالها للصدمات الكهربائية، إلى أن عاد تنفسه بعدها بشكل بطيء، ثم تم نقله إلى العناية المركزة.

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