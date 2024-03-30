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غثيان وقيء وقلق.. إصابات بحادث جديد لطائرة بوينغ

دبي - العربية.نت
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في حادث جديد يضاف إلى سجل الحوادث المقلقة التي تعرضت لها مؤخراً شركة بوينغ الأميركية، أصيب عدة أشخاص فجر السبت، بعد تحويل رحلة طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز (بوينغ 787) متجهة إلى مطار نيويورك الدولي في نيوجيرسي إلى مطار في مقاطعة أورانج بنيويورك، بسبب "اضطرابات شديدة".

اضطراب شديد وحادث مروع

فقد أدى اضطراب شديد على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" المتجهة من تل أبيب، إسرائيل، إلى نيوجيرسي، الولايات المتحدة، إلى نقل 7 ركاب إلى المستشفى وعلاج 15 آخرين في مكان الحادث من إصابات طفيفة.

وتم تحويل الطائرة إلى مطار نيويورك ستيوارت الدولي على بعد حوالي 75 ميلاً شمالاً.

فيما كان على متن الرحلة رقم "85" أكثر من 300 راكب وأفراد الطاقم.

واشتكى المرضى من الغثيان والقيء والقلق ودوار الحركة.

أما الأسباب، فقد ذكرت تقارير أميركية أن رياحاً قوية هزّت جسم الطائرة أثناء طيرانها في الهواء، مما تسبب في اضطراب شديد.

وبحسب ما ورد كان هناك حوالي 320 شخصا على متن الطائرة، وتم نقل السبعة الذين تم نقلهم إلى المستشفى إلى سانت لوك كورنوال للمراقبة، وفقا لصحيفة "Mirror".

في حين من المتوقع أن يتعافى الجميع قريباً بعد الحادث المروع.

شكوك ومشاكل ومصائب

يشار إلى أن هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من المشاكل التي واجهتها الشركة الشهيرة والتي أثارت القلق عالمياً حول معايير السلامة التي تعاني منها طائرات بوينغ.

فالأسبوع الماضي، شهد مطار لوس أنجلوس هبوطاً مفاجئاً لإحدى الطائرات، حينما اضطرت طائرة بوينغ 777 التي تقل 249 شخصًا إلى الهبوط اضطراريا في مطار لوس أنجلوس الدولي بعد مشكلة ميكانيكية واجهتها.

فيما تمكن جميع الركاب وطاقم الطائرة من النزول من دون ضرر.

وكانت الرحلة AA 345 قادمة من دالاس فورت وورث قبل أن تهبط في لوس أنجلوس.

وتعرضت الشركة لعدة حوادث دقت ناقوس الخطر في عالم الطيران خلال الأشهر الماضية، من انفصال باب مقصورة طائرة أو تعطل محرك طائرة أخرى بعيد الإقلاع، بل حتى سقوط إطار إحدى الطائرات أثناء تحليقها في الجو، فضلا عن أعطال فنية متتالية شكلت صفعات قوية لعملاق صناعة الطائرات، ودفعت أسهمه إلى تسجيل خسارات مؤلمة مؤخراً.

ولعل الحادث الذي قصم ظهر البعير، حصل قبل أيام، إذ "انتحر" الموظف السابق في بوينغ، جون بارنيت، بعد أيام قليلة من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية لا تزال مستمرة ضد الشركة.

ما أشعل العديد من الشكوك ونظريات المؤامرة حول تلك الواقعة.

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