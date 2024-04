"إلى جميع الكارهين".. رسالة مفاجئة من أشهر توأم ملتصق

دقيقتان للقراءة

"ما خطب الإنترنت صار مشتعلاً جداً اليوم".. بهذه الكلمات علق التوأم الأميركي الملتصق آبي وبريتاني هينسل البالغتان 34 عاماً، على مقطع فيديو نشرتاه على حسابهما في تيك توك قبل يومين، يظهر العديد من المنحوتات القديمة للتوائم الملتصقة.

كما نشرتا أيضاً فيديو آخر، الخميس، يظهر صورة لهما مع زوجهما جوش بولينغ، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش، وعلقتا: "هذه رسالة إلى جميع الكارهين هناك. إذا لم يعجبك ما أقوم به، ولكنك شاهدت كل ما أفعله، فأنت لا تزال معجباً به".

فيديو من حفل الزفاف

وتجدد الاهتمام بالتوأم الأشهر وبولينغ بعدما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل الزفاف، الذي أقيم عام 2021، تم التقاطه من قبل أحد الضيوف.

غير أنه لم يتم الكشف عن الزواج إلا في 2023 عندما نشر التوأم صور الحفل على حسابهما في تيك توك.

لكن المفاجأة كانت في إعادة انتشار قصتهما بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

أول مرة في 1996

يذكر أن آبي وبريتاني ولدتا كتوأم ملتصق. واختار والداهما، مايك وباتي، عدم إجراء الجراحة لفصلهما عندما ولدا سنة 1990 بسبب وجود احتمال ألا تنجوا من الجراحة، وفق برنامج "Today".

فيما لفت التوأم انتباه الجمهور لأول مرة في 1996 عندما ظهرا في برنامج "The Oprah Winfrey Show". وكانتا أيضاً موضوعاً لفيلم وثائقي عام 2007 بعنوان "Extraordinary People: The Twins Who Share a Body".

"سنحرجهم"

وقالت بريتاني في الوثائقي: "نحن أشخاص مختلفون تماماً"، مضيفة: "نحن عادة نتفاوض مع بعضنا البعض مثل: إذا فعلت هذا، سأفعل ذلك. أو نتبادل الأدوار".

كما أردفت: "نكره تماماً عندما يلتقط الناس صوراً لنا. سوف نثير ضجة حول هذا الموضوع، ونحرجهم"، حسب صحيفة "نيويورك بوست".

برنامج واقعي

وظلت آبي وبريتاني، اللتان تعيشان في ولاية مينيسوتا، تحت الأضواء إلى حد كبير منذ قيام برنامجهما الواقعي "Abby & Brittany" المكون من 8 حلقات سنة 2012.

كذلك كشفت آبي في إحدى حلقات البرنامج أن "الرياضيات والعلوم هي نقطة قوتي نوعاً ما، في حين تركز بريتاني أكثر على فنون اللغة والقراءة وأشياء من هذا القبيل".

ووفقاً لبرنامج "Today"، الذي حصل على سجلات الزواج، فإن الشقيقتين تدرّسان الصف الخامس في مينيسوتا.