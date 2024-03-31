بدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان.. و"موعد عيد الفطر" الأكثر بحثا

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بدأ المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان للعام 1445ه. ومن أكثر الكلمات بحثا على المحركات هذه الأيام هي "موعد عيد الفطر" أو "متى عيد الفطر" أو "هلال شوال".

ويقول مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، إن عيد الفطر يحل الأربعاء 10 أبريل في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

وبحسب ما أفاد به مركز الفلك الدولي، فإن هناك عددا من الدول ستتحرى هلال شهر شوال للعام 1445ه يوم الاثنين 8 أبريل، وهي الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الفائت. إلا أن رؤية الهلال بالسماء في 8 أبريل مستحيلة وذلك لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. ولذا ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد في تلك الدول، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

أما الدول التى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، فهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق 29 من شهر رمضان في هذه الدول.

وفي الحالتين، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم (9 أبريل) ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية. كما أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، بحسب مركز الفلك الدولي.

وأما عن وضع الهلال في ذلك اليوم، ففي أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة. وفي الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة.

والرؤية في أبوظبي والرياض والقاهرة ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.

ولذا فمن المتوقع أن تعلن معظم الدول حول العالم رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر السعيد فيها أيضا.

إلا أنه من غير المستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر في تلك الدول.

كما نشر مركز الفلك الدولي خريطة شارحة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 09 إبريل من جميع مناطق العالم، مؤكداً أن "رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر لغروب القمر قبل الشمس أو/و لحدوث الاقتران السطحي بعد غروب الشمس. - رؤية الهلال غير ممكنة بالتلسكوب أو بالعين المجردة من المناطق غير الملونة. - رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. - رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس. - رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر".