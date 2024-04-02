برج مائل في إيطاليا مهدد بالانهيار.. والسلطات تستنفر

دقيقتان للقراءة

فيما يعتبر برج بيزا المائل الشهير في إيطاليا من أهم معالمها، إلا أن برج غاريسيندا في بولونيا الأقل شهرة والمائل أيضاً مهدد بالانهيار بالفعل، ما استدعى وضع خطة لإنقاذه باستخدام نفس المعدات التي دعمت برج بيزا.

وتم بناء برج غاريسيندا الذي يبلغ ارتفاعه 48 مترا (158 قدما) في القرن الثاني عشر ببولونيا، خلال فترة ازدهار في تاريخ المدينة الشمالية، ولكن بعد قرنين من الزمان، بدأ بالفعل في الميل. واليوم، يميل بزاوية قدرها 4 درجات، أي أكثر قليلا من ميل برج بيزا الحالي البالغ 3.9 درجة.

وفي أواخر العام الماضي، تم إغلاق الشوارع المحيطة بالبرج المحاط بالمباني السكنية، بينما راقب العلماء الهيكل بحثا عن أدلة على الحركة والتصدع، وخلصوا إلى أنه كان "معرضا لخطر كبير".

من جانبه، أعلن عمدة بولونيا، ماتيو ليبور، يوم الأربعاء، أن الأبراج والكابلات التي تم استخدامها سابقا لإنقاذ برج بيزا، سيتم نشرها جنبا إلى جنب مع سقالات فولاذية مُكيفة للمساعدة في منع انهيار برج غاريسيندا، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وقال ليبور في مؤتمر صحافي: "هذا سيجعل من الممكن تأمين البرج"، مشيرا إلى احتمال إعادة فتح برج أسينيلي، وهو مبنى أطول يقع بجوار غاريسيندا، أمام الجمهور.

كما أضاف ليبور: "في عامي 2025 و2026، سيكون هناك المزيد من أعمال التدعيم والترميم، والتي لا تزال بحاجة إلى التخطيط"، موضحا أن الأمر سيستغرق "حوالي 6 أشهر" لتكييف المعدات المستخدمة في برج بيزا مع غاريسيندا، مع تكلفة تقدر بنحو 19 مليون يورو.

وبمجرد إنشاء هيكلي الأعمدة الفولاذية المستخدمة في بيزا وتكييفهما مع غاريسيندا، ستبدأ أعمال الدمج في بناء البرج، بما في ذلك حقن مزيج الملاط القائم على الجير المتوافق مع المزيج المستخدم في البناء الأصلي للمبنى.

ثم سيتم تشديد الكابلات التي تربط الأبراج بالسقالات المرتبطة بالبرج، وهو إجراء من شأنه أن يقلل مستويات الضغط في قاعدة البرج.

وعلى الرغم من أنه أقل شهرة من نظيره في بيزا، فإن برج غاريسيندا يعتبر منذ فترة طويلة منطقة جذب سياحي في بولونيا.